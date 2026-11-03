Doblete de Raphinha y genialidad de Yamal sellan un 3-0 del Barça al Aston Villa en la Champions

El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal (i) lucha con Ian Maatsen, del Aston Villa, durante el partido de Liga de Campeones que FC Barcelona y Aston Villa disputan hoy martes en el Camp Nou. ( EFE/ALEJANDRO GARCÍA )

Una genialidad de Lamine Yamal y el olfato goleador de Raphinha bastaron al FC Barcelona para endosar un 3-0 al Aston Villa, este martes en la 4ª fecha de la Liga de Campeones, en medio del diluvio en la ciudad catalana.

Esta nueva goleada, unida al 6-1 del sábado ante el Alavés, hace olvidar los tropiezos previos ante el PSG (4-2) en la máxima competición europea y ante el Real Madrid en el campeonato doméstico (2-1).

Un gol de bella factura de Lamine Yamal (7') y un doblete del brasileño Raphinha (52', 64'), unidos a un par de buenas intervenciones del arquero Joan Garcia dieron al conjunto culé su tercera victoria en Champions.

El conjunto culé pasa a ocupar el segundo puesto provisional en el grupo de Champions, solo por detrás del vigente campeón PSG, donde suma 9 puntos.

El Aston Villa, que llegó al feudo azulgrana con pleno de victorias en Champions, se mantiene en el Top 3 de la Champions, en la que presenta unos guarismos más positivos que en la Premier League, donde ocupa el noveno puesto.

No obstante, luego de haber vencido al Brujas belga, Fenerbahçe turco y Viking noruego, el vigente campeón de la Europa League, se estrelló en su primer duelo ante un rival de la máxima exigencia.

"Ellos al final han merecido ganar (...) Somos un equipo en construcción, un equipo que compite en esa construcción", reconoció el DT del Aston Villa, Unai Emery.

Yamal supera a Mbappé y Haaland

El equipo de Birmingham saltó al Camp Nou con un once compuesto por jugadores de once nacionalidades diferentes, y ninguno de ellos inglés.

Un pase erróneo del brasileño João Gomes llegó a pies de Yamal, que no desaprovechó el regalo y envió con la zurda el balón lejos del alcance del arquero japonés Zion Suzuki.

Ocho días después de su tercer puesto en el Balón de Oro, por detrás del inglés Harry Kane y del francés Kylian Mbappé, el campeón del mundo español anotó así su 14º gol en la Liga de Campeones con apenas 19 años y 3 meses, uno más que los 13 de Mbappé y los 10 de Erling Haaland antes de cumplir los 20.

El guardameta español Joan Garcia salvó a su equipo en dos ocasiones, primero saliendo lejos de su área para bloquear a Nicolas Jackson y luego con una parada ante el suizo Johan Manzambi diez minutos más tarde.

Al volver de vestuarios, el Barça continuó con su dominio de la posesión y se aseguró los tres puntos gracias a un doblete de Raphinha en apenas doce minutos.

En el minuto 64, tras una internada de João Cancelo por el costado izquierdo, Raphinha se colocó entre los centrales del Aston Villa, al límite del fuera de juego, para empujar el balón desde el área pequeña y subir el tercero al marcador.

"Era importante defender juntos, compactos, la línea de atrás jugó a un nivel fantástico", declaró Flick.

A pase de Fermín López, el capitán de los blaugrana vio cómo su disparo se desviaba ligeramente en Pau Torres, lo justo para engañar a Suzuki.

"Queríamos presionarlos como solemos hacer, forzarles a cometer errores, y lo hicieron y así marcamos", agregó el técnico alemán.

Antes de recibir al Aston Villa, el FC Barcelona había disputado 18 partidos consecutivos en la Liga de Campeones encajando al menos un gol.

Antes del comienzo del encuentro, la presentación de los jugadores se hizo sin el himno de la Liga de Campeones y se guardó un minuto de silencio en homenaje al jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel, fallecido tras un fuerte choque con el guardameta rival en un partido de Segunda División, y a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en España el 28 de octubre.