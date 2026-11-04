El Andorra de Gerard Piqué atraviesa un momento difícil tras la muerte de un futbolista

El exjugador del Barcelona y actual propietario del FC Andorra, Gerard Piqué, fue sancionado con dos meses de suspensión y seis partidos por "violencia leve". ( ARCHIVO DL. )

El FC Andorra, club del que Gerard Piqué es máximo accionista, atraviesa una situación difícil tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, quien falleció el martes después de sufrir un fuerte impacto durante un partido contra el conjunto andorrano.

La tragedia ha afectado especialmente al portero Jesús Owono, involucrado en la acción que provocó las lesiones del futbolista. El guardameta recibió numerosos ataques en las redes sociales, mientras sus compañeros y la directiva han manifestado su respaldo.

El club anunció que facilitará asistencia psicológica a sus integrantes y solicitó aplazar su próximo compromiso contra el Mallorca, previsto para el domingo 8 de noviembre. LaLiga aceptó este miércoles la petición.

El presidente del FC Andorra, Ferran Vilaseca, reconoció que lo ocurrido ha tenido un fuerte impacto emocional en los jugadores, el cuerpo técnico y los empleados de la institución.

La plantilla regresó este miércoles a los entrenamientos en una sesión voluntaria, a la que asistió la mayoría de los futbolistas. Antes de comenzar, los presentes guardaron un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel.

Owono no participó en la actividad y continúa recibiendo atención psicológica, según informó Mundo Deportivo.

El portero rompe el silencio

Jesús Owono, de 25 años e internacional con Guinea Ecuatorial, habló este miércoles sobre el fallecimiento del delantero.

"Estos son los días más difíciles de mi vida", expresó el guardameta en un comunicado difundido por el FC Andorra y recogido por Reuters.

Owono explicó que tiene dificultades para encontrar las palabras y procesar lo sucedido. Reconoció que tendrá que responder preguntas sobre el incidente, pero aseguró que actualmente sus pensamientos están concentrados en el futbolista fallecido y el sufrimiento de sus familiares.

El portero desactivó su cuenta de Instagram después de recibir mensajes ofensivos, incluidos comentarios en los que lo acusaban de asesinato.

Su compañero Lautaro Spatz salió en su defensa y aseguró que el guardameta está profundamente afectado por los acontecimientos.

Spatz sostuvo que quienes conocen a Owono saben que nunca tendría la intención de hacer daño a otra persona.

La Federación Ecuatoguineana de Fútbol también manifestó su respaldo al jugador, quien ha disputado 47 encuentros internacionales con su selección.

¿Qué ocurrió durante el partido?

El incidente ocurrió el lunes 2 de noviembre, durante el encuentro entre el Tenerife y el FC Andorra, correspondiente a la Segunda División de España.

En el tiempo añadido, Jesús de Miguel intentó disputar un balón cuando recibió un fuerte impacto de la rodilla del portero Owono.

El delantero quedó inconsciente sobre el terreno de juego y sufrió una parada cardiorrespiratoria. Los servicios médicos realizaron maniobras de reanimación que permitieron recuperar su pulso.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde ingresó en cuidados intensivos.

Su estado neurológico empeoró durante la madrugada y falleció a las 8:00 de la mañana del martes 3 de noviembre, según informó el Tenerife.

El árbitro había expulsado a Owono con tarjeta roja directa por emplear fuerza excesiva cuando disputaba el balón.

La Policía Nacional española abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Las diligencias se iniciaron conforme al procedimiento aplicable a las muertes no naturales y no implican que se haya establecido responsabilidad penal del guardameta.

La reacción de Gerard Piqué

Gerard Piqué, exjugador del Barcelona y principal accionista del Andorra, presenció el partido en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Tras conocer la gravedad de lo sucedido, se trasladó al hospital para interesarse por la situación del delantero.

Cuando se confirmó el fallecimiento, publicó un mensaje en sus redes sociales.

"Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús", escribió el exdefensor español.

Piqué también estuvo presente en una reunión de la plantilla celebrada después de la tragedia.

El FC Andorra expresó sus condolencias a los familiares de De Miguel y al Tenerife, y manifestó su disposición a colaborar con quienes resultaron afectados.