Erling Haaland vuelve a ser la pesadilla del Leipzig y rescata al Manchester City

Erling Haaland celebra en uno de los partidos del Manchester City de la Premier League. ( ARCHIVO/ AFP )

En un partido que se animó en la segunda parte, el Manchester City se llevó este miércoles los tres puntos de Leipzig gracias a su estrella Erling Haaland (3-2), en la 4ª jornada de la Liga de Campeones.

Con nueve puntos de 12 posibles, los hombres de Enzo Maresca han digerido bien el duro revés (4-2) contra el París SG en su estadio hace tres semanas, encadenando victorias contra el AEK Atenas (5-1) y en Leipzig (3-2).

Los Citizens forman parte de un grupo de nueve equipos a un punto del Arsenal (10) y a tres del PSG y del Real Madrid (12), los dos únicos equipos que han ganado sus cuatro primeros partidos de la fase de grupos.

Este miércoles, en medio de una noche fría en la ciudad alemana, los Citizens de Enzo Maresca se adelantaron en dos ocasiones gracias a un gol en propia puerta de Castello Lukeba (37') y a un cabezazo de Enzo Fernández (58'), pero fueron alcanzados ambas veces por tantos de Ridle Baku (49') y de Antonio Nusa (61').

Aprovechó las oportunidades

A pesar de haber marcado más goles contra el Leipzig que contra cualquier otro rival en su carrera, Haaland tuvo pocas ocasiones, pero estuvo en el lugar justo para convertir en gol un centro de Elliott Anderson y firmar el tanto de la victoria (78').

"Para mí, creo que es fácil. Son unos 100 minutos por partido en los que solo hay que mantener la concentración al máximo", explicó Haaland a los periodistas.

"En este periodo se trataba de intentar esperar el momento adecuado y atacarlo de la manera correcta, y mandarla al fondo de la red, y eso es exactamente lo que hice".

Haaland suma ahora 13 goles en nueve partidos contra el Leipzig, incluidos los cinco goles que hizo con el City en el 7-0 de marzo de 2023.