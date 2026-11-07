Flick recupera a Eric García y Christensen contra el Atlético

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El técnico del Barcelona, Hansi Flick, recupera a sus defensas Eric García y Andreas Christensen frente al Atlético de Madrid el domingo, aunque tendrá que seguir esperando por Jules Koundé.

Eric García "creo que podría ser titular, ya veremos si lo es, y ambos van a estar convocados para mañana, van a viajar con nosotros a Madrid", adelantó Flick este sábado en la rueda de prensa previa al encuentro de LaLiga.

Eric García se ha perdido los cuatro últimos encuentros del Barça por una lesión muscular, mientras que Christensen ha estado ausente en los últimos siete compromisos del equipo azulgrana.

Situación de lesiones

El defensa danés sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo a finales de septiembre en el partido liguero contra el Sevilla.

En cambio, Flick tendrá que seguir esperando por Koundé, que sigue reponiéndose del esguince de tobillo sufrido contra el Betis el 17 de octubre.

"Esperábamos que volviera antes, pero bueno, hay que cuidarlo", dijo Flick, que confió en poder recuperar al francés después del parón de selecciones.

El entrenador alemán tampoco podrá contar con el lesionado Rodri en el centro del campo, aunque todavía no ha decidido entre el neerlandés Frenkie de Jong y el joven Marc Bernal para sustituirlo.

Importancia del partido

El técnico azulgrana evitó hablar del delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, al que el Barça intentó fichar limitándose a afirmar que "es un jugador fantástico".

El Barcelona lidera la clasificación liguera con dos puntos de ventaja sobre los rojiblancos por lo que el Atlético podría arrebatarle el primer puesto en caso de victoria.

"Es importante ganar este partido", admitió el técnico azulgrana.

"Sabemos que vamos a jugar contra un equipo fantástico. Sabemos que tenemos que ganar para irnos en lo más alto de la clasificación al parón de selecciones", añadió.

Sin embargo, recordó que "queda mucho para el final de temporada".

Flick también se mostró feliz por la renovación hasta 2030 del brasileño Raphinha.

"Estoy contento por ello porque es un jugador fantástico de primera clase mundial, es nuestro capitán y para el futuro de este club es muy importante la renovación", concluyó.

gr/mcd