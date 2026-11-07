Julián Álvarez "está muy bien", asegura Simeone

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, aseguró que su delantero Julián Álvarez "está muy bien" para enfrentarse al Barcelona el domingo en la duodécima fecha de LaLiga.

Estado de Julián Álvarez

El técnico rojiblanco se limitó a calificar de esa manera el estado de la Araña, sin profundizar más sobre la situación del argentino ante este partido.

Julián Álvarez se enfrentará por primera vez al Barcelona tras el intento azulgrana de ficharle y la negativa rojiblanca a traspasarlo el pasado verano.

El Barça, líder del campeonato, se enfrenta al Atlético, segundo a dos puntos, que podría arrebatarle la punta de la clasificación en caso de victoria en el Metropolitano.

"Jugamos contra un equipo muy bueno, posiblemente el mejor, no tengo dudas, y que tiene un talento importantísimo de mitad de cancha hacia adelante", afirmó el Cholo en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Será un partido duro, difícil, como siempre lo es contra el Barcelona", añadió.

Análisis de Simeone sobre Raphinha

El técnico rojiblanco puso el acento sobre el extremo del Barça Raphinha y su gran inicio de campaña.

"Para mí es un futbolista extraordinario, con trabajo, con velocidad, con gol, con asistencias... La verdad que la temporada pasada, para mí, hizo una temporada increíble", explicó Simeone.

"Y ahora empezó de una manera brillante jugando en otra posición que también lo hace muy bien y que le da muchas herramientas a un equipo que tiene muchas variantes", aseguró el entrenador del Atlético de Madrid.

Simeone insistió en que la nueva posición de Raphinha como delantero centro es la principal diferencia del Barça esta temporada respecto al equipo de la pasada campaña.

El técnico rojiblanco destacó como el brasileño es diferencial con sus movimientos, "por generar superioridad en el medio, por dar profundidad en el final de la jugada".

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