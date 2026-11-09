Lamine Yamal y Oyarzabal serán bajas españolas ante República Checa, pero jugarán contra Inglaterra

Lamine Yamal, de España, en acción durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Bélgica, en Los Ángeles, Estados Unidos, el 10 de julio de 2026. ( ARCHIVO/ EFE )

Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal se perderán el partido de la Liga de Naciones contra la República Checa del próximo jueves, aunque sí estarán el domingo para el últuimo duelo contra Inglaterra, anunció la federación española en un comunicado.

Ambos jugadores tienen molestias físicas tras los encuentros con sus clubes del fin de semana y retrasarán su incorporación a la concentración de la Roja para acabar de recuperarse.

Con un pleno de 12 puntos tras las cuatro primeras jornadas, el equipo dirigido por Luis de la Fuente, está ya clasificado para la fase final de este torneo y presumiblemente se jugará contra Inglaterra, el domingo en el Estadio Metropolitano de Madrid, el clasificarse como campeona de grupo.

Lamine Yamal sintió "molestias en su rodilla derecha tras el partido de anoche (domingo, victoria 2-1 contra el Atlético) y después de haber sido sometido a pruebas se ha decidido que permanezca en Barcelona para seguir con su proceso de recuperación", anunció la RFEF.

Oyarzabal, por su parte, "está en la fase final de un proceso gripal y terminará de recuperarse en San Sebastián".

"Ambos jugadores se incorporarán en los próximos días a la concentración para estar disponibles para enfrentarse a Inglaterra en el Estadio Metropolitano", precisó la RFEF.

Invictos desde el Mundial

Tras conquistar su segunda Copa del Mundo en julio de 2026 al vencer 1-0 a Argentina en la final, la selección española dirigida por Luis de la Fuente ha mantenido una marcha impecable e invicta en su regreso a la competición oficial.

"La Roja" estrenó su condición de bicampeona mundial una cadena de cuatro victorias seguidas en las primeras cuatro jornadas de la UEFA Nations League 2026-27.

El equipo superó con autoridad sus compromisos en casa ante Croacia (4-1) y República Checa (3-1), y demostró una gran capacidad de reacción como visitante al remontar duelos frente a Inglaterra en Wembley (2-3) y nuevamente ante Croacia en Split (1-2).

Estos resultados permitieron a España asegurar matemáticamente su clasificación a los cuartos de final del torneo continental liderando en solitario el Grupo 3 con 12 puntos.

De La Fuente ha consolidado el bloque campeón del mundo combinando la jerarquía de referentes como Rodri, Dani Olmo o Unai Simón con el impacto decisivo de jugadores como Mikel Merino, Álex Baena y Lamine Yamal.