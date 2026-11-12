Dominicana logra histórica participación en el Mundial Sub-17 de Catar 2026

Jugadores dominicanos de la selección masculina Sub 17 celebran un gol. ( CEDIDA POR LA FEDOFÚTBOL )

La selección masculina Sub-17 de República Dominicana obtuvo el pase a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2026, un acontecimiento histórico que marcará la primera presencia del país en una cita mundialista de esta categoría.

La Sedofútbol consiguió el boleto luego de que Estados Unidos anunciara este martes 11 de noviembre que no participará en el torneo, alegando razones de seguridad.

La decisión permitió que el conjunto dominicano, que había terminado segundo en su grupo del Campeonato Sub-17 de Concacaf 2025, ocupara el lugar disponible gracias a su desempeño deportivo en esa competición.

Aunque la clasificación se concretó tras la retirada estadounidense, el combinado quisqueyano había demostrado argumentos futbolísticos para aspirar a ese objetivo. República Dominicana terminó igualada en puntos con Estados Unidos y quedó detrás únicamente por diferencia de goles, después de protagonizar un empate histórico frente a los norteamericanos en el enfrentamiento directo.

De esta manera, el fútbol dominicano celebrará por primera vez la presencia de su selección masculina Sub-17 en una Copa Mundial, que se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Catar, con la participación de las 48 mejores selecciones de la categoría.

Un sueño convertido en realidad

La noticia provocó una intensa jornada de trabajo y emociones en la Federación Dominicana de Fútbol (FDF), cuyos responsables debieron activar rápidamente los preparativos para garantizar la presencia del equipo en la competición.

Yelena Hazim Figuereo, secretaria general de la FDF, destacó el esfuerzo realizado por las áreas deportivas y administrativas para responder a un momento que calificó de histórico.

«Las últimas 24 horas han sido una auténtica locura, una mezcla de emociones, trabajo intenso y, sobre todo, la satisfacción de ver cómo se cumple un sueño por el que hemos trabajado durante tanto tiempo. Este logro es el resultado del esfuerzo de un equipo extraordinario, en el que hemos movilizado todas las piezas, tanto deportivas como administrativas, para estar a la altura de este momento histórico», expresó.

La ejecutiva manifestó su confianza en los jugadores y el cuerpo técnico, al tiempo que aseguró que el país asumirá el compromiso mundialista con responsabilidad y entusiasmo.

«Hoy podemos decir que estamos listos para asumir este gran reto. Confiamos plenamente en nuestros jugadores, en nuestro cuerpo técnico y en el trabajo que se ha venido realizando. Iremos a Catar con mucha ilusión, responsabilidad y el firme compromiso de representar dignamente a la República Dominicana y darlo todo en esta Copa Mundial. Es un momento histórico para nuestro fútbol y vamos a estar a la altura de lo que significa», agregó.

La tercera cita mundialista

Con esta clasificación, República Dominicana alcanzará su tercera participación en una Copa Mundial organizada por la FIFA.

La primera llegó con la selección masculina Sub-20, que disputó el Mundial de Argentina 2023. Un año después, el país recibió la Copa Mundial Femenina Sub-17 de 2024, en la que participó como anfitrión.

Ahora será el turno de la selección masculina Sub-17, que tendrá la oportunidad de competir por primera vez en la máxima cita de su categoría y continuar ampliando la presencia dominicana en el fútbol internacional.

La conquista también representa otro capítulo en el crecimiento que ha experimentado este deporte en el país durante los últimos cinco años.

En ese período, República Dominicana consiguió su primera clasificación a unos Juegos Olímpicos, con la selección masculina que participó en París 2024. También alcanzó los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 y regresó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, después de 21 años de ausencia.

A esos avances se suma el histórico subcampeonato obtenido por la selección masculina Sub-20 en 2022, resultado que abrió las puertas de su primera Copa Mundial en Argentina.

La Federación Dominicana de Fútbol también logró colocar a sus selecciones en nuevos escenarios regionales, con las primeras clasificaciones a la Copa Oro Femenina de Concacaf, en 2024, y a la masculina, en 2025.

Un nuevo desafío para la Sedofútbol

La clasificación a Catar representa una oportunidad para que una nueva generación de futbolistas dominicanos mida su nivel frente a las principales potencias de la categoría.

La dirigencia de la FDF y su Comisión de Selecciones comenzaron de inmediato los trabajos para organizar la participación, conscientes del poco tiempo disponible antes del inicio del campeonato.

En las próximas horas se ofrecerán detalles sobre la preparación y los planes de la selección nacional para afrontar el compromiso.