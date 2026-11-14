EEUU vapulea 6-0 a Haití en cuartos de Liga de Naciones, su mayor goleada con Pochettino

Momento de acción del partido entre los Estados Unidos y Haití en la Liga de Naciones de la Concacaf ( AFP )

Estados Unidos aplastó el sábado 6-0 a Haití en la ida de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, la mayor paliza de la etapa de Mauricio Pochettino como su entrenador, que se acerca a su final.

Christian Pulisic, en su regreso a la selección tras el Mundial 2026, anotó un doblete casi seguido en los minutos 62 y 63. Auston Trusty (minuto 10), el joven Julian Hall (53'), Weston McKennie (69') y Folarin Balogun (83') completaron la paliza en el Nu Stadium de Miami (Florida).

El juego de vuelta se disputará el martes en Cincinnati (Ohio), donde el argentino Pochettino se despedirá de la selección estadounidense para asumir como entrenador del Manchester United.

En su penúltimo partido en el cargo, los jugadores de Estados Unidos le brindaron la mayor goleada desde que tomó las riendas del equipo en 2024.

El futuro de Poch, que había renovado recientemente su contrato hasta 2030, eclipsó completamente la previa de este partido ante Haití, equipo que debía jugar la ida como local.

La selección caribeña, que no compite en su territorio por motivos de seguridad, contó con el apoyo mayoritario de la grada pero sobre el césped no tardó en ser sobrepasada por la intensidad de su rival.

Trusty adelantó a Estados Unidos al rematar en el área un centro de falta de Sebastian Berhalter. Tras la reanudación, el prometedor Julian Hall aumentó la distancia en un contragolpe en el que aprovechó la asistencia del carrilero zurdo Antonee Robinson.

Pulisic, tras ser derribado en el área por el defensa Carlens Arcus, convirtió el 3-0 desde el punto de penalti. Y un minuto después el propio delantero del AC Milan selló su doblete con un preciso disparo desde la frontal del área.

Un cabezazo de McKennie anotó el quinto tanto de Estados Unidos y Balogun, que entró como relevo, puso el resultado final al aprovechar un pase filtrado de Malik Tillman.

Alineaciones:

Estados Unidos: Diego Kochen - Alex Freeman, Chris Richards, Auston Trusty, Antonee Robinson - Tyler Adams, Weston McKennie (Adri Mehmeti, 81), Sebastian Berhalter (Folarin Balogun, 66) - Malik Tillman (Justin Ellis, 86), Christian Pulisic (Mathis Albert, 81) y Julian Hall (Bryan Reynolds, 66). DT: Mauricio Pochettino.

Haití: Alexandre Pierre - Carlens Arcus, Kayden Pierre, Patrick Nwadike, Martin Expérience - Leverton Pierre (Dominique Simon, 62), Danley Jean Jacques, Josué Casimir (Dany Jean, 81) - Louicius Deedson (Ruben Providence, 62), Wilson Isidor (Fafà Picault, 88) y Lenny Joseph (Yassin Fortuné, 81). DT: David Badia

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