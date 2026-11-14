"España ya ha marcado una época", dice Luis De la Fuente

El seleccionador español, Luis de la Fuente, se mostró convencido este sábado de que "España ya ha marcado una época" con su racha de 44 partidos oficiales sin perder, pero adivirtió que no se quieren parar ahí.

"Ahora mismo, hasta hoy, es la selección en la historia del fútbol mundial que más partidos lleva imbatida", afirmó De la Fuente, antes de enfrentarse el domingo a Inglaterra en la Liga de Naciones.

Ambas selecciones, ya clasificadas para los cuartos de final del torneo continental, lucharán por pasar como primera del grupo A3, que lidera actualmente la Roja.

España "ya ha marcado una época". "Ahora no nos quedamos aquí, queremos seguir mejorando", afirmó el seleccionador español.

Estado del equipo

"Queremos seguir marcando otros hitos y otros superando otros registros", afirmó, recordando que su equipo tiene "un margen de mejora grandísimo".

De la Fuente podrá contar para el compromiso contra Inglaterra con Lamine Yamal, recuperado de la molestias en la rodilla que le impidieron estar en la victoria 2-0 sobre la República Checa en Praga el jueves.

"Está en perfectas condiciones ha estado con su club y ha recuperado fantásticamente bien", explicó De la Fuente.

"Le ha venido muy bien quitarse dos viajes duros, frío... Ha descansado mucho más y ha venido en perfectas condiciones. Está para jugar sin ningún problema", añadió el seleccionador español.

De la Fuente no quiso, sin embargo, confirmar si saldrá como titular frente a los ingleses.

A España le basta con puntuar en el Metropolitano para pasar como primera de grupo, pero De la Fuente rechazó que vayan a especular.

- "La única idea es ganar" -

"Os garantizo que en el partido de mañana la única idea que tenemos es ganar", dijo De la Fuente, tras la victoria en septiembre 3-2 en Londres.

De la Fuente consideró que el partido del domingo en el Metropolitano madrileño "es uno de los mejores que puede verse en el mundo, sino el mejor" con el enfrentamiento entre dos modelos futbolísticos y "en el mejor momento de las dos selecciones en mucho tiempo".

Controversia por racismo

"Creo que el nuestro es un modelo muy reconocido, muy reconocible, muy identificado con nuestros futbolistas" acostumbrados al control del balón y el juego, explicó.

"La idea del modelo inglés que ha evolucionado también mucho en el tiempo me parece también muy buena, pero hay que tener ese tipo de futbolista nosotros no podríamos jugar como Inglaterra, ni Inglaterra podría jugar como España", afirmó.

En respuesta a las declaraciones del seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, sobre el temor a incidentes racistas en el Metropolitano, De la Fuente aseguró que "en España no hay racismo".

Los medios británicos hacen referencia especialmente a los insultos recibidos por dos jugadores ingleses, Ashley Cole y Shaun Wright-Phillips, en un partido en Madrid en 2004.

El 16 de octubre, la Comisión de Apelación de la FIFA rechazó el recurso de la Federación Española (RFEF) contra la sanción por los cánticos racistas de parte del público durante el partido amistoso de la Roja contra Egipto del 31 de marzo pasado.

El pasado 4 de agosto la Comisión de Disciplina de la FIFA sancionó a España con una multa de 20.000 dólares y la clausura parcial de al menos el 15% del aforo del estadio en el próximo amistoso que España juegue como local.

El partido contra Inglaterra es un encuentro oficial, por lo que España no tendrá que cumplir esta sanción en el Metropolitano.

gr/pm