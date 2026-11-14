Portugal se hunde en el homenaje a Ronaldo, Noruega reacciona ante Gales

El delantero Carlos Forbs de Portugal, utiliza el número 7 en el partido de la selección en la Liga de Naciones ( AFP )

Portugal, que lucía pleno de victorias en la Liga de Naciones, fue goleado 4-1 por Dinamarca este sábado en Braga, en su primer partido sin Cristiano Ronaldo, homenajeado tras su retirada internacional, mientras que Noruega reaccionó en la segunda parte y venció 3-1 a Gales.

Con estos resultados, el equipo luso, ya clasificado para cuartos, es primero del Grupo 4 de la primera categoría con 12 puntos, tres más que Dinamarca y seis que Noruega. Cierra la llave Gales con tres.

- Todos con el mítico dorsal 7 -

Vigente campeón, el equipo luso firmó un soberano hundimiento, con goles daneses marcados por Pierre-Emile Hojbjerg (43', penal), Rasmus Hojlund (50' y 57') y Joachim Andersen (75').

Bernardo Silva salvó el honor (90+3') en el partido disputado en Braga para un equipo local al que le servía el empate para asegurar la primera plaza de su llave.

En honor a la leyenda Cristiano Ronaldo, que decidió retirarse de la selección antes de este partido, sus antiguos compañeros lucieron todos una camiseta con su emblemático número 7 mientras cantaban el himno nacional portugués.

A los 41 años y tras 23 como internacional, el quíntuple Balón de Oro anunció el final de su recorrido con la Seleçao tras un desacuerdo en la pasada ventana internacional con el seleccionador, Jorge Jesus, que de paso sufrió su primera derrota en su quinto partido al frente de Portugal.

La primera posición se decidirá ahora el martes cuando la Seleçao, que sigue líder con tres puntos de ventaja sobre Dinamarca, viaje a Gales.

Al equipo escandinavo le valdrá un empate con su vecina Noruega -que conserva opciones en caso de triunfo- el martes para avanzar a cuartos.

Como en los tres últimos partidos de la Seleçao, Gonçalo Ramos fue titular como nueve, en el puesto que hasta entonces ocupaba Ronaldo.

El delantero del AC Milan, que hasta ahora había estado a la altura de esta responsabilidad al marcar tres goles en cuatro encuentros de esta Liga de las Naciones, estuvo en cambio totalmente desaparecido bajo la lluvia de Braga, a imagen de un equipo irreconocible.

- Haaland mata el suspense de penal -

En el otro partido de esta llave Noruega despertó ante Gales en Oslo, con una media hora final para enmarcar gracias a los goles de Antonio Nusa (59'), Andreas Schjelderup (68') y su estrella Erling Haaland (88', de penal).

Gales redujo distancias en el 79' con un tanto de David Brooks.

La primera parte fue equilibrada y terminó sin goles, pero los noruegos aceleraron tras el descanso para hacer valer su etiqueta de cuartofinalistas del Mundial 2026.

Cuando parecía sentenciado, David Brooks recortó distancias para los galeses, asistido por Harry Wilson, devolviendo algo de emoción al encuentro.

Sin embargo, un penalti cometido por Connor Roberts sobre Schjelderup permitió al infalible Haaland sonreír y sellar la victoria local.

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