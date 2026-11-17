Peter Federico de Dominicana (i) disputa el balón con Rodrigo Zalazar de Uruguay este martes, en un partido amistoso entre Uruguay y República Dominicana en el estadio Campus de Maldonado en Maldonado (Uruguay). ( EFE/ GASTÓN BRITOS )

Uruguay goleó este martes por 5-0 a República Dominicana, en un duelo disputado en Maldonado (este) que sirvió para que la Celeste dirigida por Diego Forlán cerrara con una sonrisa un 2026 marcado por la debacle en el Mundial.

Rodrigo Aguirre de cabeza (41') abrió el camino para el equipo charrúa. Xavier Valdez en contra (70'), Nicolás de la Cruz (80 de penal), Federico Valverde (87') y Bruno Damiani (90+4') completaron la goleada para deleite de la hinchada local.

En el Campus de Maldonado, 140 kilómetros al este de Montevideo, Uruguay mostró dos caras. En el primer tiempo, sin sus grandes figuras Valverde y Darwin Núñez, tuvo problemas para superar a un discreto equipo dominicano que marcó bien y dejó en evidencia huecos en la defensa charrúa.

Un cabezazo de Aguirre sacó a Uruguay del problema, ante un equipo dominicano dirigido por el argentino Marcelo Neveleff que desaprovechó dos mano a mano con el arquero Santiago Mele.

El complemento fue todo alegría para los locales, que vieron como un grosero error de Valdez terminó con el gol de la tranquilidad celeste.

Nicolás de la Cruz amplió la cuenta de penal y "Fede" Valverde demostró por qué es el capitán del Real Madrid al marcar un golazo, con un potente tiro cruzado.

Ya con todo definido y Dominicana sin herramientas para controlar el partido, Damiani -en su debut con la Celeste- cerró la goleada.

Las alineaciones

Uruguay: Santiago Mele (Ignacio De Arruabarrena 84) - Santiago Mourino (Ronald Federico Araújo da Silva 62), José Giménez (cap) (Juan Rodríguez 75), Sebastían Cáceres, Juan Sanabria (Mathías Olivera 46) - Agustín Canobbio (Facundo Pellistri 75), Rodrigo Bentancur (Bruno Damiani 84), Facundo Bernal (Nicolás De La Cruz 75), Rodrigo Zalazar (Federico Valverde 62) - Federico Viñas (Martin Satriano 75), Rodrigo Aguirre (Darwin Nunez 62).

DT: Diego Forlán.

República Dominicana: Xavier Valdez (Wilkins Geraldo 90) - Luiyi de Lucas, Noah Dollenmayer (César García 73), Jeremy Baez (Benjamin Nuñez Rodriguez 46), Edgar Pujol (Juanca Pineda 85), Pablo Rosario (cap) (Gerard Lavergne 90), Juan Familia-Castillo (Lucas Bretón 74) - Heinz Morschel (Daniel Flores 90), Peter Gonzalez (Edarlyn Reyes 73), Dorny Romero (Edison Azcona 46) - Mariano (Luis Meneses 90).

DT: Marcelo Neveleff.