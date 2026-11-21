Privado de su Balón de Oro 2026, Harry Kane, durante varios meses, el Bayern Múnich atraviesa un otoño que roza la catástrofe y va a tener que encontrar soluciones, justo cuando encadena citas de alto nivel las próximas semanas.

Desde finales de septiembre, la enfermería del Bayern no para de llenarse. En un ciclo que debe parecer interminable para el entrenador Vincent Kompany, cuando un jugador sale para volver a los entrenamientos, su sitio es ocupado de inmediato por otro.

El propio Kompany regresó al banquillo el viernes después de casi un mes de reposo y una meningitis que le tuvo hospitalizado cinco días.

Lesiones clave

El nuevo inquilino de la enfermería no es cualquiera: se trata del Balón de Oro 2026 Harry Kane, primer jugador del club en conquistar el galardón individual más prestigioso del planeta fútbol desde Karl-Heinz Rummenigge en 1981.

Su rotura de la sindesmosis izquierda, articulación fibrosa que une la tibia y el peroné justo por encima del tobillo, tras un contacto en el primer cuarto de hora contra el Colonia el viernes (1-1), lo mantendrá alejado de los terrenos de juego al menos tres meses.

El club bávaro, que ha ampliado el contrato de Kane hasta el verano de 2029, precisó el sábado a mediodía en un comunicado que el máximo goleador (93) y el jugador con más internacionalidades (127) de la selección inglesa había sido operado durante la noche.

- "¡Volveré!" -

"Los altibajos de la vida. Evidentemente, estoy muy decepcionado por sufrir esta lesión, pero como siempre, es una oportunidad para mostrar resiliencia y progresar de cara a 2027. ¡Volveré fresco y listo para el momento decisivo de la temporada!", prometió el máximo goleador de las tres últimas temporadas en la Bundesliga.

Víctima a finales de octubre de la misma lesión, pero en el tobillo derecho, contra el Borussia Dortmund (2-2), el internacional marroquí Ismael Saibari, llegado al Bayern esta temporada, también fue operado inmediatamente y no estará disponible antes de febrero o incluso marzo.

En cuestión de pocas semanas, Kompany ha visto cómo casi toda su línea ofensiva pasaba por la enfermería: de Jamal Musiala a Serge Gnabry, pasando por Luis Díaz o Michael Olise, además de Kane y Saibari.

- Prueba de resiliencia en Lille -

Olise se retiró el viernes por la noche al descanso contra el Colonia, con problemas en el pie izquierdo.

El Bayern habló de una contusión y Kompany espera el regreso a los entrenamientos del internacional francés en la próxima semana, justo cuando los compromisos de alto nivel se van a encadenar para los muniqueses hasta el breve parón invernal de tres semanas a partir del 21 de diciembre.

Próximos compromisos

"Tenemos a otros chicos que ahora deben tirar del equipo. Vamos a hacer todo lo posible por convertir esta situación en una fuerza para nosotros. Es lo que hace constantemente el Bayern Múnich y es lo que también queremos conseguir ahora", subrayó Kompany, combativo en rueda de prensa.

Musiala regresó el viernes, dos meses después de una rotura muscular; pero aún no tiene 90 minutos en las piernas, igual que Luis Díaz, que está en la fase de reincorporación y al que se espera para el partido en Lille del miércoles en Champions.

Pero ni Gnabry, ni Saibari, ni Kane volverán a jugar en 2026.

Con ocho puntos ya dejados por el camino en la Bundesliga, el Bayern no cuenta con su margen habitual frente a la competencia, mientras el Borussia Dortmund, su gran rival en el plano nacional, está firmando uno de sus mejores arranques de temporada.

Y en la Liga de Campeones, el Bayern tampoco tiene derecho al error si quiere alcanzar el top 8 y pasar directamente a octavos de final a mediados de marzo, para evitar la ronda de play-offs de mediados de febrero.

El desplazamiento a Lille el miércoles se presenta como una primera prueba de resiliencia para un equipo golpeado pero lejos de estar hundido: el Bayern es el último club del top 5 europeo aún invicto en todas las competiciones.

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