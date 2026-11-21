Equipo dominicano que participa en el Mundial Sub-17 que se celebra en Catar ( CEDIDA POR SEDOFÚTBOL )

La selección de fútbol sub-17 de República Dominicana inició su participación en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2026 con un empate 1-1 frente a Montenegro, en un partido correspondiente a la primera jornada del Grupo J, celebrado en las instalaciones de Aspire Zone, en Doha.

El resultado marcó un comienzo histórico para el fútbol dominicano masculino, que participa por primera vez en una cita mundialista de esta categoría.

El conjunto europeo tomó la delantera al minuto 12, cuando Mark Ðokaj consiguió abrir el marcador. Sin embargo, la representación quisqueyana reaccionó y encontró la igualdad al minuto 24, por intermedio de Kamil Castillo, quien devolvió la esperanza al equipo dirigido por Edward Acevedo.

El empate representa un resultado importante para el seleccionado dominicano, que llegó al torneo en circunstancias particulares, luego de que la FIFA confirmara su participación como sustituto de Estados Unidos, cuya federación se retiró de la competición.

Próximos compromisos

La República Dominicana había terminado en el segundo puesto del Grupo E de las eliminatorias de Concacaf, con siete puntos y registro invicto.

El equipo de Edward Acevedo tendrá ahora como próximo compromiso el enfrentamiento contra Chile, programado para el martes 24 de noviembre.

Cerrará su participación en la fase de grupos el viernes 27 ante Argelia, con el objetivo de conseguir los resultados que le permitan avanzar a la siguiente ronda.