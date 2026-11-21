La leyenda del tenis Rafael Nadal se incorporó este sábado a la junta directiva del Real Madrid, después de que su nombramiento fuera ratificado en la asamblea general del club.

Nadal, ganador de 22 títulos de Grand Slam, es socio de honor del club desde 2011 y mantiene una estrecha relación con el presidente blanco, Florentino Pérez.

"Quiero dar gracias al presidente, cuando me nombraste socio de honor fue muy especial, hoy es un paso más. Para mí es una gran responsabilidad", dijo Nadal.

Declaraciones oficiales

"Esto se transmite de padres a hijos, el Real Madrid es algo que une. Y ahora, tener esta oportunidad es una grandísima oportunidad", añadió.

Florentino Pérez afirmó que el nombramiento de Nadal ayudaría a que el club siguiera teniendo éxito durante mucho tiempo.

"Su incorporación es más que la llegada de una figura extraordinaria; es que una de las mayores leyendas quiere compartir con nosotros nuestro futuro", dijo el presidente.

"Estoy convencido de que su presencia nos ayudará a seguir construyendo el Real Madrid que queremos para las próximas generaciones", añadió.

Nadal, de 40 años, es uno de los mejores tenistas de la historia, con un espectacular récord de 14 títulos individuales de Roland Garros.

En 2023 dijo que algún día le gustaría ser presidente del Madrid, pero que no sabía si estaba cualificado para el cargo.

Contexto electoral

"La responsabilidad es infinita y la asumo con la mayor humildad. Voy a estar aquí espero que por muchos años", añadió Nadal.

Antes de las elecciones del club de este año, Nadal se distanció de las informaciones que apuntaban a que se presentaría como candidato.

Pérez se impuso en junio, venciendo a Enrique Riquelme.

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