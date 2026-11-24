El onceno dominicano necesita sumar al menos un punto ante Argelia para asegurar su boleto a segunda fase. ( CEDIDA POR LA FEDOFÚTBOL )

La República Dominicana logró este martes su primera victoria en una Copa del Mundo. Lo consiguió la sub-17 masculina, en el certamen que se disputa en Catar al imponerse 2-1 a Chile y así asumió el liderato del grupo J con cuatro puntos tras empatar 1-1 en su debut ante Montenegro.

Los quisqueyanos hicieron una primera mitad de mucha inteligencia al aguantar el envión chileno, que impuso sus condiciones desde el arranque, pero a los 22´ minutos se produjo el momento de inflexión en el partido cuando el portero Aidan Betances detuvo un penal para mantener el arco dominicano en cero.

Allí el rumbo del encuentro cambió y los dirigidos por Edward Acevedo tomaron confianza para ir hacia adelante y abrir la pizarra, sobre la fracción 34´ Kamil Castillo intentó ingresar al área, pero al no encontrar claridad decidió sostener la pelota cerca del vértice por derecha y descargó para Daniel Fernández quien venía en carrera para disparar desde larga distancia y clavarla en el ángulo superior izquierdo del meta chileno.

A los 45´ llegaría el segundo gol cuando Adrián García disputó y ganó una pelota dividida en la mitad del campo para luego habilitar a Gabriel Florentino, quien iba entrando en velocidad por la izquierda para sacar un zurdazo potente y cruzado que el portero rival no pudo detener.

La segunda parte sería de mucho corazón y coraje, con Chile volcado al ataque la Sedofútbol encontró espacios para contragolpear, pero no pudo la efectividad necesaria para sentenciar el partido.

Un nuevo penalti fue sentenciado en favor de Chile y aunque otra vez Betances lo atajó, Amaro Pérez aprovechó el rebote para anotar el descuento a los 73´ minutos. Siete minutos más tarde a los australes les fue anulado un gol por fuera de juego.

Ya en el tramo final los chicos de la Sedofútbol cerraron con mucho pundonor y valentía para sostener el resultado que a la postre les otorgaría los tres puntos que les pone un pie dentro de la siguiente ronda de esta cita ecuménica. Un hecho sin precedentes.

La panorámica

Tras los resultados de este martes en la segunda fecha para el Grupo J, República Dominicana es líder con cuatro puntos, Chile y Argelia marchan con tres, mientras Montenegro suma una unidad.

La última jornada de la fase de grupos se disputará este viernes 27 de noviembre ante Argelia en el Campo 2 del Aspire Zone de Doha, a partir de las 11:00 de la mañana (hora de RD).

A los 16avos de final de la Copa Mundial de la Sub-17 de la FIFA Catar 2026 avanzarán de manera directa los dos primeros de cada grupo y los mejores ocho terceros lugares.

Los protagonistas de la delegación quisqueyana en la histórica victoria fueron: Aidan Betances, Gabriel Florentino, Alejandro López, Miguel Muñoz, Daniel Fernández, Adrián García, Iker Núñez, Maxime Kergall, Kamil Castillo, Luís Almonte y José Luís Mejía como titulares.

Ingresaron durante el partido: Jorge Valenzuela, Carlos Martínez, Hugo González, Máximo Porro y Axel Unvoas. En el banco: David Rosario, Ian Flores, Diego Rey, Marc García y Alejandro Encarnación.

Cuerpo Técnico: Edward Acevedo (DT), José Félix Gutiérrez (AT), Yinson Pulgarín (PF), Geancarlos Martínez (PP), Diego De La Cruz (analista), Marcelo Neveleff (coordinador de selecciones masculinas), Jaime Ledesma (médico), Jhovanna Acosta (social media manager) y Karen Vargas (gerente de selecciones).