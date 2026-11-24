El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé supera al guardameta checo del PSV, Matej Kovár, en la jugada que ha significado el cuarto gol del equipo madridista durante el encuentro de Liga de Campeones que disputan este martes Real Madrid y PSV en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. ( EFE / KIKO HUESCA. )

El Real Madrid se puso líder provisional en la Liga de Campeones gracias a su goleada 5-1 con remontada incluida ante el PSV Eindhoven, este martes en una quinta jornada en la que Arsenal y Manchester City solo pudieron empatar en casa.

Tanto los Gunners (5º, 11 puntos) como los Citizens (6º, 10) sufrieron mucho para igualar ante Borussia Dortmund (1-1) y Nápoles (2-2), respectivamente, y ven alejarse al equipo madrileño, que tiene un pleno de 15 unidades.

El PSG (2º, 12), que ganó en las cuatro primeras jornadas, tiene ahora la presión de tener que ganar el miércoles a la Roma (23ª, 4) para recuperar el primer puesto en la clasificación del grupo único de 36 equipos.

Remontada en el Bernabéu

El Real Madrid pasó del susto a darse un festín, gracias a una segunda parte en la que el equipo merengue se reencontró con sus mejores sensaciones en la competición donde ha construido históricamente su leyenda.

El veterano croata Ivan Perisic había adelantado al PSV en el 32', de penal, y el Real Madrid llegó al descanso con muchas dudas y los pitidos de sus aficionados.

Después del descanso, el partido se metamorfoseó en un monólogo de los locales y los tantos del uruguayo Fede Valverde (50'), el inglés Jude Bellingham (60'), el francés Kylian Mbappé (64' y 84') y el brasileño Vinícius Jr (87').

Después del partido, el entrenador José Mourinho no quiso desvelar en declaraciones a Movistar el contenido de la charla que hizo cambiar radicalmente a su equipo.

"El vestuario es como Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Claro que hemos hablado. Somos amigos y hemos hablado", señaló el técnico portugués.

Mal día para los ingleses

En la sexta jornada, dentro de dos semanas, el equipo de la capital española tendrá que visitar a otros de los favoritos, el Arsenal, que no pudo pasar del empate 1-1 en casa este martes ante el Borussia Dortmund (7º, 10).

El líder de la Bundesliga alemana tuteó al líder de la Premier League inglesa y salvó un punto gracias a un tanto de Maximilian Beier (55'), que equilibró la ventaja inicial lograda por los locales gracias al sueco Viktor Gyökeres (10').

En la segunda mitad, el Dortmund tuvo por momentos cerca la victoria e incluso se anuló un gol por fuera de juego a Jobe Bellingham, que no pudo así emular el tanto que había conseguido instantes antes en Madrid su hermano Jude.

También decepcionó el Manchester City, que agravó su crisis -tres derrotas y un empate en sus últimos partidos en Premier- con un empate muy sufrido 2-2 en casa ante un Nápoles (27º, 4) en horas bajas y que se adelantó dos veces.

El danés Rasmus Hojlund (55') y el neerlandés Noa Lang (76') adelantaron a los napolitanos dos veces y el marroquí Ayyoub Bouaddi (67') y el francés Rayan Cherki (86') evitaron la derrota.

El mal martes para el fútbol inglés lo completó el Aston Villa (9º, 9 puntos), que perdió 1-0 en casa del Galatasaray (13º, 9) por un tanto del turco nacido en Suecia Deniz Gül, que marcó de cabeza y sufrió una herida sangrante en la cabeza en esa acción.

Como y Betis siguen sorprendiendo

Mucho más feliz fue esta primera tanda de la quinta jornada para las dos revelaciones de lo que va de torneo, el Como y el Betis, tercero y cuarto respectivamente, ambos con 12 puntos -cuatro victorias, una derrota- y con serias opciones de avanzar a los octavos de final.

El Como de Cesc Fábregas venció ante sus tifosi por 1-0 al AEK Atenas, con un solitario tanto del español Luis Milla (57').

El héroe de la noche para el Betis fue el colombiano Cucho Hernández, autor de los dos goles de los béticos (43' y 57') en el campo del Slovan Bratislava.

"Estamos muy contentos por este gran paso. Nuestro techo está más allá, y tenemos ambición pero los pies en el suelo", declaró el Cucho.

En la sexta jornada, el Betis recibirá precisamente al Como en Sevilla.