Anthony Gordon del Barcelona FC se prepara para patear el balón durante un encuentro de la Liga Española. ( MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP) )

El Barcelona se impuso 4-1 en el campo del Sabah azerbaiyano, este miércoles en la Liga de Campeones con un doblete de Anthony Gordon, para afianzarse entre los ocho primeros del máximo torneo continental.

Los dos goles del inglés Gordon (31) y los del alemán Karim Adeyemi (55') y el brasileño Gabriel Jesus (60') dieron los tres puntos a los azulgranas en el Estadio Olímpico de Bakú, donde Joy Lance Mickels descontó para los locales (63').

Los catalanes se colocaron provisionalmente en la cuarta posición de la Liga de Campeones, en un puesto que virtualmente da acceso directo a los octavos de final a falta de tres jornadas para el final de la fase liga del torneo continental.

Sin su joven estrella Lamine Yamal, que se quedó en Barcelona por unas molestias en su tobillo derecho, el técnico Hansi Flick rotó a los más habituales ante un Sabah que ha perdido cuatro de sus cinco encuentros en el torneo continental.

"Estoy contento con el rendimiento del equipo, aunque podemos hacer las cosas mucho mejor", afirmó Flick tras el partido.

Los barcelonistas salieron demasiado relajados en Bakú permitiendo algunas peligrosas llegadas de los locales.

El Sabah renunció completamente al balón para buscar sus opciones en balones largos a la espalda de la adelantada defensa azulgrana o rápidos contraataques aprovechando las escasas pérdidas rivales.

Un mal despeje del portero barcelonista Joan García acabó en los pies de Ivan Lepinjica que estrelló el balón en el larguero (27').

El Barça controlaba el juego, pero con poca velocidad de circulación y tardó en sentirse cómodo en el campo.

- Gordon señala el camino -

Pedri, que llevó el timón de su equipo hasta su retirada en el descanso por Dani Olmo, hizo volar al portero Stas Pokatilov (20') antes de que Gordon abriera el marcador.

El inglés aprovechó un balón muerto en el área para hacer el 1-0 (31') que sirvió para impulsar al Barça.

Por delante en el marcador, el Barcelona empezó a sentirse mejor y se hizo el amo del encuentro aumentando su cuenta tras el descanso.

"En el inicio de la segunda parte pusimos intensidad y marcamos tres goles", subrayó Flick.

Gordon anotó el segundo aprovechando un nuevo rechace del portero del Sabah, quien, pese al resultado, sostuvo a su equipo evitando una goleada aún mayor.

Bakú parece sentarle bien al extremo inglés del Barça, que la pasada temporada con la camiseta del Newcastle anotó cuatro goles en la capital azerbaiyana al Qarabag en la champions.

"Es un lugar muy especial para mí. Tendría que haber marcado un hat-trick, pero he fallado esa con la izquierda. Estoy muy contento", declaró Gordon.

El Barça llegaba por las bandas, por donde apareció Alejandro Balde para poner un balón al área, donde Adeyemi sólo tuvo que empujar el balón a las mallas del Sabah (55').

Gabriel Jesus se reivindica

Sin apenas tiempo para reponerse, el Sabah vio como Gabriel Jesus remataba desde el suelo en boca de gol un rechace Pokatilov para hacer el 4-0 (60').

El brasileño cargó con la responsabilidad ofensiva ante la ausencia de Raphinha, al que Hansi Flick reservó hasta darle entrada por Gordon (76').

"Es un gol muy importante para mí porque siempre quiero marcar. Quiero seguir teniendo oportunidades, minutos", dijo Gabriel Jesus tras el partido a Movistar+.

El Sabah no renunció a buscar a sus ocasiones aprovechando los espacios dejados por un Barça volcado sobre la portería contraria.

Un contraataque local acabó con un balón al área donde Mickels cruzó el balón para hacer el gol del honor local (63').

El delantero del Sabah pudo hacer el segundo al recibir un balón solo ante Joan García pero no logró golpear el balón (71').

Ni el Barcelona ni el Sabah renunciaron al ataque en el tramo final, pero el marcador ya no se volvió a mover.