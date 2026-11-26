El programa digital de fútbol "El Delantero", conducido y producido por Fernando Dauhajre celebró su cuarto aniversario, bajo el lema "Viviendo el fútbol a otro nivel", una frase que ha caracterizado a la producción desde sus inicios.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 formó parte de los contenidos del programa durante el último año.

El Delantero informó sobre los resultados y las incidencias del torneo a través de sus plataformas digitales, donde interactuó con los seguidores del fútbol. También dio seguimiento a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrado en el país.

Crecimiento y alcance

"Este año fue de mucho crecimiento para nuestra plataforma, llevamos al instante las incidencias del mundial de fútbol, pero sobre todo recibimos el cariño de la gente que nos ha apoyado desde el primer día a través de sus comentarios en nuestras redes", expresó el productor ante los asistentes a la celebración.

Durante el último año, el espacio cubrió en Miami el partido entre Inter Miami y Toronto FC, correspondiente a la MLS. Su agenda también incluyó el seguimiento a la selección dominicana de fútbol en sus distintos compromisos.

Dauhajre informa y analiza la actualidad de las distintas ligas del mundo cada martes a las 8 de la noche a través de su canal de Youtube, y lo integra con las redes sociales de la plataforma.