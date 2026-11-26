Futbolistas dominicanos representan al país en el Mundial Sub-17 de Catar 2026. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DE FEDOFUTBOL )

La selección dominicana de fútbol masculino aseguró este jueves su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Catar 2026, convirtiéndose en la primera representación del país que supera la fase de grupos de una Copa Mundial de la FIFA.

Los resultados de la jornada garantizaron el avance del conjunto dominicano, que acumula cuatro puntos en el grupo J, producto de un empate 1-1 ante Montenegro y una victoria 2-1 sobre Chile.

Las derrotas de Uzbekistán ante Italia y de Vietnam ante Malí aseguraron que República Dominicana termine, en el peor de los escenarios, entre los ocho mejores terceros del torneo.

El equipo dirigido por Edward Acevedo enfrentará este viernes a Argelia, a las 11:00 de la mañana, hora dominicana, con la posibilidad de finalizar como líder de su grupo.

El Mundial reúne a 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzan a la fase de eliminación directa.

Un logro sin precedentes

República Dominicana participa por primera vez en un Mundial Sub-17 masculino y por tercera ocasión en una Copa Mundial de fútbol de la FIFA.

En el Mundial Sub-20 masculino de Argentina 2023, el país quedó eliminado en la fase de grupos tras perder sus tres encuentros. En el Mundial Sub-17 femenino de 2024, celebrado en territorio dominicano, la selección nacional registró un empate y dos derrotas.

La victoria del pasado martes ante Chile también representó el primer triunfo dominicano en una Copa Mundial de la FIFA.