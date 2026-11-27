Los 11 que comenzaron el partido por Dominicana ante Argelia en el tercer partido de la Copa del Mundo sub-17. ( CEDIDA POR LA FEDOFÚTBOL )

La República Dominicana cayó ante Argelia por 1-0 en el cierre de la fase de grupos de la Copa del Mundo sub-17 masculino que tiene lugar en Catar. No obstante, se clasificó como tercero de la llave J y su próximo rival será Malí, en los 16avos. de final.

Será la primera vez que la Sedofútbol en cualquiera de sus categorías, en ambas ramas, dispute un partido de segunda fase de un Mundial FIFA.

El elenco quisqueyano afrontó este último compromiso con el boleto a la siguiente ronda en la mano, aún así batalló en procura de un buen resultado, pero los argelinos supieron sostener el marcador tras el gol de Yacine Abed a los 27´ minutos del encuentro.

Completada la tercera fecha del Grupo J, Chile finalizó en la primera posición con seis puntos, Argelia segunda con la misma cantidad y República Dominicana cerró en la tercera casilla con cuatro unidades. La selección de Montenegro quedó cuarta y eliminada. En la jornada del viernes, Chile se impuso a Montenegro por 1-0 con diana de Baltazar Orostica al minuto 32.

Por la región Norte, Centroamericana y del Caribe (Concacaf) solo se clasificaron a segunda ronda República Dominicana y México.

Haití, Jamaica, Honduras, Panamá, Cuba y Costa Rica finalizaron últimas en sus respectivos grupos por lo que quedaron sin chances en la fase inicial.

República Dominicana en los 16avos de Final enfrentará Malí, que lideró el Grupo G con puntaje perfecto de nueve unidades tras derrotar a Bélgica, Vietnam y Nueva Zelanda.

El desafío se disputará el martes 1 de diciembre de 2026 a partir de las 8:30 de la mañana en el Campo 9 del Azpire Zone en Doha.

El onceno quisqueyano llegó al certamen en lugar de los Estados Unidos, que desistió asistir a la cita alegando razones de seguridad. Un derecho adquirido por llegar segundo en la fase clasificatoria, en febrero pasado.

Calendario de los 16avos. de final

Lunes 30 de noviembre

Croacia vs Uruguay

Italia vs Tajikistán

Brasil vs Mozambique

Bélgica vs Arabia Saudita

República de Irlanda vs Costa de Marfil

México vs Argentina

Chile vs Marruecos

España vs Uzbekistán

Martes 1 de diciembre

Australia vs Senegal

Malí vs República Dominicana

Corea del Sur vs Japón

Serbia vs China

Grecia vs Ecuador

Egipto vs Colombia

Francia vs Uganda

Venezuela vs Argelia