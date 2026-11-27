Jazz Chisholm Jr., de los Yankees de Nueva York, reacciona después de batear un cuadrangular ( ARCHIVO/ AP )

Los Azulejos de Toronto dieron un golpe en el mercado de agentes libres al llegar a un acuerdo con el intermedista Jazz Chisholm Jr. por una temporada y 20 millones de dólares, en un contrato que incluye una opción del jugador para 2028, según informó Jeff Passan, de ESPN.

El acuerdo contempla un bono por firmar de seis millones de dólares y un salario de 12.5 millones para la campaña de 2027. Chisholm también tendrá una opción de 16 millones para 2028, con una cláusula de rescisión de 1.5 millones de dólares.

La negociación establece que, si el jugador de 28 años rechaza ejercer su opción, esta se transformará en una opción del equipo por 40 millones de dólares para Toronto.

La contratación representa un movimiento importante para los Azulejos, que consiguen incorporar a un jugador con experiencia en el Juego de Estrellas y capacidad para aportar poder y velocidad. Además, su llegada no implicará perder selecciones del sorteo de novatos, debido a que los Yanquis de Nueva York no le extendieron una oferta calificada.

Ese detalle resulta relevante para los planes de Toronto, que también ha sido relacionado con otros agentes libres de impacto, como Seiya Suzuki, Randy Arozarena y Adrián Morejón. Sin embargo, la contratación de cualquiera de esos jugadores sí supondría una compensación en selecciones del draft.

Una temporada de contrastes

Chisholm viene de conectar 19 cuadrangulares, remolcar 55 carreras y robarse 41 bases en 137 partidos con los Yanquis durante 2026. Su línea ofensiva incluyó un OPS de .711, cifras que quedaron por debajo de las expectativas que él mismo había establecido antes de comenzar la campaña.

En febrero, el jugador había manifestado su ambición de alcanzar una temporada de 50 jonrones, 50 bases robadas y 10 victorias sobre jugador reemplazo (WAR), una combinación que lo habría colocado entre los peloteros más dominantes de las Grandes Ligas.

No obstante, en 2025 había demostrado su capacidad para producir en ambas facetas del juego, al completar una campaña de 30 cuadrangulares y 30 bases robadas, con un OPS de .813 en 130 encuentros.

Versatilidad para Toronto

Uno de los atractivos de Chisholm es su capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones defensivas. El jugador está abierto a actuar tanto en el cuadro interior como en los jardines, una versatilidad que le ofrece alternativas al cuerpo técnico de Toronto.

Durante las últimas tres temporadas defendió principalmente la segunda base de los Yanquis, aunque en sus siete campañas en las Mayores también ha iniciado 73 partidos en la antesala y 161 en el jardín central.

Su llegada representa competencia y profundidad para una posición en la que Ernie Clement fue el titular de Toronto durante 2026. Clement disputó 158 encuentros, con nueve jonrones, 48 carreras impulsadas y un OPS de .649.

Además de los Azulejos, los Nacionales de Washington y los Padres de San Diego también habían mostrado interés en los servicios del jugador durante el proceso de agencia libre.