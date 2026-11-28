Momento de acción del partido de La Lazio ( AFP )

La Lazio o apuntaló su liderato en la Serie A al ganar 2-1 en su visita al Torino este sábado en su partido de la 13ª jornada, con lo que amplió provisionalmente su ventaja sobre la Roma y el Inter de Milán, sus perseguidores más directos.

Por el momento, el equipo celeste se distanció cinco puntos respecto a su vecina Roma (2ª), que el domingo recibe al Monza (14º).

Tiene, además, seis unidades de ventaja respecto al Inter (3º), que cierra los partidos de este sábado en el Calcio recibiendo al Génova (10º) en el estadio Giuseppe Meazza.

Invicta en la Serie A, la Lazio suma once victorias en trece jornadas. La de este sábado llegó con dos zarpazos justo antes del descanso, cuando se presentaron los goles de dos daneses, Oliver Provstgaard (42') y Gustav Isaksen (44').

Hasta ese momento, el Torino había dominado el juego y había llevado la iniciativa, pero se topó con el arquero griego Christos Mandas, decisivo ante dos buenas ocasiones del argentino Gio Simeone (6') y del croata Nikola Vlasic (16').

El local pudo reducir la desventaja en el 62', gracias a un gol del internacional escocés Che Adams, pero la Lazio resistió en la última media hora sostenida en su defensa, la mejor de la Serie A.

El equipo de la capital incluso pudo haber ampliado el marcador, pero Andrea Pinamonti falló dos oportunidades claras en la recta final (86' y 89').

"Este equipo no se rinde nunca, nunca renuncia a su naturaleza. Con ímpetu y con muchas ganas estamos consiguiendo esto. Hoy fue una victoria importante y estoy muy feliz", celebró el entrenador de la Lazio, Gennaro Gattuso.

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