Momento de acción del partido entre Real Madrid y Alavés en LaLiga ( AFP )

El Real Madrid perdió 2-1 en su campo ante el Alavés, este sábado en la 14ª fecha de LaLiga, poniendo fin a una racha de diez victorias oficiales consecutivas.

Los goles de Toni Martínez (22') y Ángel Pérez (61') dejan al Real Madrid en la tercera posición de la clasificación liguera tras un partido que los blancos acabaron con diez por la expulsión de Jude Bellingham (88').

Los merengues, para los que recortó Kylian Mbappé (64'), se quedan a tres puntos del líder Barcelona, que el domingo visita al Deportivo de La Coruña y puede escaparse.

El Real Madrid se queda sin poder recuperar el segundo puesto, que les arrebató el Atlético de Madrid con su victoria 3-2 sobre el Elche en el partido anterior de este sábado.

El equipo blanco volvió a empezar perdiendo por tercer partido consecutivo en su feudo del Santiago Bernabéu, pero esta vez sin lograr remontar, como había hecho frente a Celta y PSV Eindhoven.

Los merengues tuvieron la iniciativa del juego, pero se estrellaron en la buena defensa alavesista y la gran actuación del portero Antonio Sivera.

El meta del Alavés se lució en un disparo en carrera de Vinícius (9'), que este sábado lo intentó de todas las maneras sin suerte.

Tampoco Mbappé y Bellingham lograron acertar con sus ocasiones, mientras el Alavés aprovechó la única ocasión clara que tuvo en la primera parte.

Toni Martínez aprovechó un error de Dean Huijsen para plantarse ante Thibaut Courtois y ganar el mano a mano (22').

El Real Madrid siguió gozando de las mejores ocasiones, pero el gol volvió a caer del lado alavesista con un pase al área, donde Ángel Pérez batió a Courtois (61').

El Alavés empezó a acusar el esfuerzo desplegado y el Real Madrid aprovechó para meterlo en su área, donde apareció Mbappé para recortar distancias (69').

Los merengues estuvieron a punto de empatar en un remate de Carlos Espí al palo (84').

Los blancos acabaron asediando la portería rival, pero el Alavés logró aguantar el resultado para apuntarse una segunda victoria consecutiva en LaLiga.

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