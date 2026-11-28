El Chicago Fie quedó eliminado en la MLS ( AFP )

Adiós al sueño americano de Robert Lewandowski: Charlotte FC eliminó este sábado al Chicago Fire en playoffs de la MLS, al vencer 2-1, y avanzó por primera vez a las semifinales de la Conferencia Este de la liga norteamericana (MLS).

La pronta eliminación del veterano delantero polaco se suma a las de otras figuras que dijeron adiós al título: Lionel Messi y su Inter Miami fueron despachados el viernes por Columbus Crew en primera ronda, mientras que el Orlando City de Antoine Griezmann cayó en el repechaje ante Cincinnati.

Lewandowski, fichaje estrella de Chicago esta campaña, cerró su primer curso en la tierra del "soccer" con un gol en los dos partidos de la serie de primera ronda de la postemporada. Marcó la diana del descuento en la derrota 2-1 del domingo pasado.

A sus 38 años, Lewandowski anotó en total diez goles en 21 encuentros de la liga, incluidos los dos de la llave eliminatoria al mejor de tres partidos.

Chicago empezó perdiendo este sábado en casa de su rival debido a un gol del francés Allan Saint-Maximin (8').

Pero se repuso con una brillante segunda parte, en la que llevó el juego a territorio enemigo hasta igualar el marcador por medio del suizo Maren Haile-Selassie (54').

Saint-Maximin marcó su tercer gol de 2026, una temporada marcada por múltiples lesiones.

"Ha sido un partido increíble", dijo Saint-Maximin, de 29 años. "El ambiente fue magnífico y estoy muy contento de formar parte de la historia del club".

Completamente volcado a mantenerse con vida en la serie, para lo cual precisaba de una victoria, Chicago dejó espacio para la contra, una ventaja aprovechada por los locales.

En los minutos finales, el israelí Idan Toklomati (90+5') armó una pared al borde del área con el español Pep Biel, antes de rematar a ras para matricular a su equipo por primera vez entre los cuatro mejores del Este.

En la siguiente ronda, Charlotte espera por el ganador de la llave entre Cincinnati y Nashville SC, que va adelante tras imponerse 1-0 a los de Ohio.

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