El delantero brasileño del FC Barcelona Raphael Dias Belloli "Raphinha" cabecea el balón durante el partido de la jornada 14 de LaLiga disputado entre el Deportivo y el FC Barcelona este domingo 29 de noviembre de 2026 en el estadio Abanca Riazor de A Coruña. ( EFE/KIKO DELGADO )

El Barcelona sigue liderando con firmeza LaLiga tras ganar 5-1 en el campo del Deportivo de La Coruña, este domingo en la 14ª jornada del campeonato español con triplete de Raphinha.

Los goles de Lamine Yamal (1'), Dani Olmo (20') y Raphinha (49', 83' y 90+1') dieron la victoria al Barça ante un Dépor para el que marcó Pierre-Emerick Aubameyang (9').

"Hemos estado superiores de cara a puerta y nos hemos llevado los tres puntos", dijo Olmo a DAZN.

El Barça lidera LaLiga con cinco puntos de ventaja sobre el segundo, el Atlético de Madrid, al que recibirá el miércoles en un partido adelantado de la 23ª jornada liguera.

El Real Madrid, que el sábado perdió 2-1 ante el Alavés, cayó a la tercera posición a seis unidades del líder.

Los barcelonistas volvieron a visitar este domingo por primera vez desde 2018 el estadio de Riazor, donde entonces ganaron LaLiga y certificaron el descenso del Dépor a Segunda División.

Lamine marca el camino

Recién ascendidos esta temporada a la élite, los gallegos plantaron cara a los azulgranas, a pesar que se habían adelantado pronto en el marcador.

Lamine Yamal abrió el marcador con un tiro que dejó pasar Dani Olmo despistando al portero Leo Román (1').

El extremo azulgrana volvió a jugar este domingo tras superar sus molestias en el tobillo derecho que le impidieron estar el miércoles ante el Sabah en la Liga de Campeones.

Aubameyang respondió aprovechando la defensa adelantada del Barça y un error de Pau Cubarsí para plantarse ante Joan García y ganar el mano a mano al portero azulgrana (9').

El Dépor trató de aprovechar con balones largos y contraataques los espacios dejados atrás por un Barça, que llevó la iniciativa del juego.

Los azulgranas volvieron a adelantarse con un remate de cabeza de Olmo a centro de Anthony Gordon (20').

Tras este segundo tanto, el Barça se hizo por completo con el encuentro, en el que Lamine estuvo a punto de hacer el tercero con un disparo raso que despejó Román con la ayuda del palo (28').

Raphinha se desata

En medio del dominio azulgrana, Lamine metió un balón al área donde apareció Raphinha para hacer el 3-1 de cabeza (50').

El brasileño volvió a aparecer cerca del final para hacer el 4-1 (83') tras controlar en el área y repitió en el descuento al rematar en boca de gol un pase de Lamine Yamal (90+1').

Raphinha encabeza la clasificación de goleadores de LaLiga con 18 goles por delante del artillero del Real Madrid Kylian Mbappé (14) y del delantero del Racing de Santander Yassir Zabiri (12).

El tercer tanto azulgrana fue la puntilla para el conjunto gallego, que no renunció a intentar marcar, pero con muchos problemas para superar la presión de sus rivales, que acabaron llevándose la victoria.

El Barça se anotó su sexta victoria oficial consecutiva desde que sufriera sus dos únicas derrotas esta temporada frente al PSG en la Liga de Campeones y contra el Real Madrid en el campeonato doméstico.

"Triste por la derrota tan abultada que creo que, como ha ido el partido, es demasiado", dijo a DAZN el defensa del Dépor Jose María Giménez.

El Dépor se quedó en la 13ª posición liguera, a tres puntos de la zona de descenso que marca el Getafe.

En el primer partido del día, el Valencia del técnico mexicano Javier Aguirre no pudo pasar del empate 1-1 con Osasuna para seguir a un solo punto de los puestos de descenso.

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