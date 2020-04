$!Argentina dará por concluida su temporada de fútbol por coronavirus

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dará por terminada la temporada oficial del fútbol 2019-2020 a causa de la prolongada suspensión y sin fechas para el regreso a las canchas por el COVID-19, informó este lunes el presidente de la entidad, Claudio Tapia.

La AFA emitirá una resolución este lunes que contempla además suspender los descensos y que será votada el martes por el Comité Ejecutivo de la entidad.

"Vamos a dar por finalizados los torneos para tener designadas las plazas de las competencias a nivel sudamericano para el próximo año", dijo Tapia en una entrevista con el canal TNT.

Puntualizó que "no va a haber descensos en esta temporada que finalizó".

Gimnasia y Esgrima La Plata dirigido por Diego Maradona, además de Central Córdoba de Santiago del Estero y Patronato, los clubes más complicados en la tabla de promedios, se aseguran así la permanencia en primera división.

El próximo torneo de primera división sumará a sus actuales 24 equipos, los dos que asciendan de la Primera Nacional (segunda división).

Tapia precisó que "el próximo torneo también se va a jugar sin descensos, pero habrá promedios para que los descensos se retomen en el torneo de 2022".

El dirigente atribuyó las medidas a la necesidad de palear la crisis económica en los clubes, que son asociaciones civiles sin fines de lucro en Argentina, país en el que rige el aislamiento social obligatorio desde el 20 de marzo hasta al menos el 10 de mayo.

"Hay realidades económicas. En el fútbol la recuperación económica va a ser lenta y las dirigencias vamos a tener que buscar medidas, como estas que están prácticamente tomadas, para generar nuevos recursos y salir de la crisis", explicó Tapia sobre las razones para ampliar el torneo de Primera.

Las dirigencias de Boca Juniors y River Plate, los dos mayores clubes, se han manifestado en contra de suspender los descensos.

- Boca y River, a la Libertadores -

Tapia explicó que para las próximas Copas Libertadores y Sudamericana, "se van a respetar las plazas vigentes (según la tabla general). La de la Copa Superliga y la Copa Argentina, se van a dirimir cuando la salud nos permita volver a los campos de juego. Los ascensos de todas las categorías se van a definir en el campo de juego", agregó.

Así, los cuatro clasificados para la Copa Libertadores-2021 serán Boca Juniors (campeón de la Superliga), River Plate, Racing y Argentinos Juniors.

Otros dos boletos se decidirán por las definiciones pendientes de la Copa Argentina y la Copa Superliga, mientras que para la Copa Sudamericana-2021 se clasificaron Vélez Sarsfield, San Lorenzo, Newell's, Talleres, Defensa y Justicia y Lanús.

La AFA tiene la intención de concluir la Copa Argentina (torneo con equipos de todas las categorías), otro certamen de eliminación directa y que otorga al menos un boleto a la Copa Libertadores de la próxima temporada.

"Hoy no podemos decir cuándo vamos a volver a jugar, no es nuestra decisión. Ni bien podamos lo haremos. Y si tenemos que jugar en enero (mes de receso estival), jugaremos en enero. Necesitamos toda la seguridad para saber que no vamos a retroceder al 10 de marzo" antes de la suspensión del fútbol, destacó el presidente de la AFA.