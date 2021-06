$!España busca evitar una humillación ante Eslovaquia

No hay nada confirmado aun

El técnico Luis Enrique no confirmó si Busquets saldría de entrada. Solo dijo que está listo para regresar. “Creo que el regreso del capitán (Busquets) les tranquilizará”, dijo el técnico de Eslovaquia Stefan Tarkovic. Ausente Busquets, su compañero en el Barcelona Jordi Alba asumió la capitanía. Muchos, no obstante, extrañan a Sergio Ramos, a quien Luis Enrique no convocó porque venía de varias lesiones y no estaba en plena forma física. Hay quienes dicen que, sin Ramos, España carece de un verdadero líder. Busquets defendió a la nueva camada de jugadores de España. “Que somos jóvenes, seguro. Pero hay muchos con experiencia”.