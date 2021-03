$!Atlético vuelve a empatar, Real Madrid se aferra a LaLiga

El Atlético de Madrid empató 0-0 en Getafe y dejó escapar de nuevo dos puntos, por lo que ve reducida su ventaja al frente de LaLiga a seis puntos con respecto al Real Madrid (2º), que se impuso in extremis por 2-1 al Elche.

Durante algo más de una hora de juego, el Atlético dio otra vez muestras de que no está en el mejor momento de la temporada y solo cuando el Getafe se quedó en inferioridad, por la expulsión directa del defensa francés Allan Nyom, por una dura entrada al brasileño Renan Lodi (71), los rojiblancos parecieron lanzarse a por la victoria.

El uruguayo Luis Suárez fue el que más cerca estuvo del gol, pero su remate se estrelló en el palo (83).

"Hicimos un segundo tiempo muy bueno, un primero que no fue bueno. Luego tuvimos situaciones de gol para poder marcar, no fuimos contundentes, no vamos a 0-0", declaró Simeone.