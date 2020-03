$!Barça vendería al dominicano Firpo

Los días del único futbolista nacido en la República Dominicana que llega al FC Barcelona parecen estar contados. El actual campeón de España estaría negociando la venta del lateral izquierdo que vivió sus primeros años en Villa Mella por casi el mismo monto que lo compró el verano pasado.

En Cataluña hay medios que dan por un hecho la salida y apuntan a la Serie A italiana como destino más probable.

La actualización más reciente del valor de Firpo, de 23 años, realizada por el sitio especializado Transfermakt colocaba su valor de mercado en 25 millones de euros, a diciembre.

Pero, de acuerdo al diario catalán Mundo Deportivo, en el Camp Nou bajan el precio hasta 20 millones para por lo menos recuperar dos con relación a lo pagado al Betis (18 millones).

En la ciudad condal se dice que Firpo no encajó, que su potencial no explotó, que se limitó a ser el sustituto de Jordi Alba y que Lionel Messi no se sentía cómodo con él en cancha. Su desempeño en partido de octavos de final ante el Nápoles (que igualaron 1-1) habría sido la gota que rebosó la copa.

El Barca anunció el lunes que la plantilla se rebajará el salario en un 70% para hacer frente a las pérdidas que tendrá por los efectos del COVID-19, que tiene paralizado el campeonato sin conocerse cuándo será restablecido.

En lo que va de temporada ha jugado en 12 de 27 partidos, siete de ellos como titular, con un gol y tres tarjetas amarillas. También incluye tres de Champions y dos de Copa del Rey.