$!Barcelona se complica, Chelsea y Man U avanzan

“Me da la sensación de que hemos merecido ganar. Veo cosas muy buenas, muy positivas. Por la actitud del equipo me da la sensación de que podemos ganar a cualquiera. Somos el Barça, tenemos talento y jugadores para marcar la diferencia, pero a veces no salen las cosas. Hemos hecho un gran partido, pero no ha sido suficiente”, señaló el técnico.

Si el Barcelona no logra vencer al Bayern, el Benfica podría superar al club catalán con una victoria en casa sobre el Dinamo de Kiev, que ya está eliminado. Si terminan con la misma cantidad de puntos, el Benfica avanzaría gracias a la foja que tiene en enfrentamientos directos.