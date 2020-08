$!Bayern, Real Madrid y Barcelona, únicos con dos o más títulos en la última década de la Champions

En el 2016-17, el triunfo fue 4-1 frente al Juventus F. C. y 2017-2018 frente Liverpool F. C., 3-1, para convertirse en el primer equipo en ganar tres ediciones seguidas bajo un mismo formato.

Barcelona FC que ganó su primer título comenzando la década, 2010-2011, al imponer 3-1 al Manchester United F. C., y en el 2014-2015 al Juventus con igual marcador. Completan el listado de dos o más triunfo en la década y el primero con dos copas en la misma.

El Chelsea F. C., que venció 4-3 en tanda de penales al F. C. Bayern en su propio estadio y después de un empate a 1-1 y el Liverpool F. C., que ganó la copa en la contienda pasada, 2-0 sobre el Tottenham Hotspur F. C., dan estreno al uso del VAR.