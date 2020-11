$!Brasil se enfrenta Venezuela sin Neymar y con la mentalidad de ganar

Neymar, el astro del fútbol de Brasil, no estará en el encuentro contra Venezuela, en la clasificatoria del Mundial de Catar-2022. No es la primera que vez que la estrella del PSG, no participa en un partido importante de su país.

Así lo señala el atacante del Manchester City Gabriel Jesús, cuando afirma que la selección brasileña ya demostró varias veces que puede ganar sin su presencia y que trabaja para lograrlo el viernes, cuando reciba en Sao Paulo a Venezuela.

Gabriel Jesús junto a Richarlison y Roberto Firmino, será el trío de atacantes de Brasil en el partido.

La ausencia de Neymar no es la única novedad del conjunto. Las otras fueron en la alineación titular el volante Allan (Everton-GBR), como sustituto de Casemiro (Real Madrid-ESP), y el centrocampista creativo Éverton Ribeiro (Flamengo) en el lugar de Philippe Coutinho (Barcelona-ESP).