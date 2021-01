$!Browns entrenan finalmente; no tienen alineacón definida

Parece que el coronavirus ha golpeado más a los Browns de Cleveland que cualquier jugador rival. Todo parece en su contra, y desde luego no lucen como favoritos ante los Steelers.

No contarán con su entrenador. Apenas han entrenado.

Al menos esto último no es nada nuevo.

Aunque Stefanski siguió en el sótano de su vivienda, el equipo reanudó actividades normales —si hay algo normal en medio de la pandemia— sobre el terreno de su centro de entrenamiento. Los Browns realizaron tareas de gimnasio durante 90 minutos.

Y pudieron por fin ver un plan para el partido.

“Fue algo bueno, necesitábamos al menos un día de preparación para afinar todo y cerciorarnos de que estamos bien”, dijo Garrett. “Era esencial estar ahí hoy. Hay que ser capaz de ver cómo luce todo, cómo se coordinan los jugadores y ver si podemos ser tan efectivos como se piensa en el papel”.

Garrett aparece en la lista como cuestionable, por una lesión de hombro. Sin embargo, Stefanski confía en que el jugador, recién nombrado All-Pro por primera vez en su carrera, juegue el domingo.

No está claro si los Browns contarán con el tackle derecho Jack Conklin, elegido también All-Pro y quien no practicó por enfermedad. Cleveland ha perdido ya a Bitonio, y no puede darse el lujo de carecer de Conklin ante T.J. Watt, Cam Heyward y el resto de los frontales de Pittsburgh.

Stefanski, quien no podrá estar en el estadio el domingo, no reveló si Conklin presenta síntomas de COVID-19.

“Simplemente seguimos los protocolos”, comentó. “En este día y en esta era, hay una enfermedad y uno quiere que todos estén seguros. Hay que cerciorarse de seguir el protocolo”.