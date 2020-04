$!Christian McCaffrey se convierte en el nuevo rostro de los Panthers

Con los Panthers en medio de una transformación del plantel, Christian McCaffrey tuvo la posibilidad de abrirse camino fuera de Carolina con la esperanza de encontrar un conjunto mejor preparado para pelear por el campeonato.

Pero el estelar running back aseguró que esa idea jamás le cruzó por la mente.

En su lugar, el jugador de All-Pro firmó la semana pasada una extensión de contrato por cuatro años y 64 millones de dólares que lo convirtió en el running back mejor pagado en la historia de la NFL y en el rostro de la franquicia ahora que el quarterback Cam Newton y el linebacker Luke Kuechly ya no están.

“Nunca me enfoqué en firmar en otro lado, nunca se me ocurrió”, dijo McCaffrey en una videoconferencia el lunes. “Quiero estar en Carolina toda mi carrera, compré una casa en Charlotte. Amo las Carolinas más que cualquier otra cosa del mundo. Me gustaría llamarla mi casa por siempre”.