$!Club Flamengo: Ofrece compensar a familias de víctimas incendio

Pero la velocidad con la que se propagó el incendio — tan rápido que 10 deportistas adolescentes no pudieron escapar — ha llevado a muchos brasileños a cuestionar la calidad y solidez de la estructura y si estaba equipada de manera apropiada para albergar gente.

El club había dicho previamente que los problemas de licencias no tenían “nada que ver” con el incendio de la semana pasada.

En una conferencia de prensa en la oficina de la fiscalía general del estado de Río de Janeiro, el presidente del Flamengo, Rodolfo Landim, no aceptó preguntas de los periodistas sobre por qué el dormitorio fue registrado ante la ciudad como un estacionamiento y por qué no tenía todos los certificados de seguridad contra incendios requeridos.

El director general del equipo, Reinaldo Belotti, defendió durante el fin de semana los “alojamientos modulares” en el campo de entrenamiento Ninho do Urubu, diciendo al portal de noticias G1 que las mismas unidades han sido utilizadas por la selección olímpica de Brasil

“El (club) necesita planear en todos los sentidos. Porque las tragedias no avisan, son inesperadas”, añadió Zico.

Flamengo ha sido multado 31 veces debido a infracciones en el campo de entrenamiento, el cual tuvo que ser cerrado temporalmente en octubre de 2017. El conjunto no ha pagado 21 de esas multas, informó el ayuntamiento de Río de Janeiro.

“Si eres multado 30 veces, no puedes posponer y recibir 20 más. Se tiene que hacer algo”, dijo el exjugador al canal de noticias deportivas de Globo TV, SporTV.

El director general del equipo, Reinaldo Belotti, defendió durante el fin de semana los “alojamientos modulares” en el campo de entrenamiento Ninho do Urubu, diciendo al portal de noticias G1 que las mismas unidades han sido utilizadas por la selección olímpica de Brasil.

Autoridades harán inspección

Funcionarios dijeron el lunes que las autoridades que participan en la investigación se reunirán el martes por la mañana en el dormitorio donde al parecer se originó el incendio a fin de realizar otra inspección.

Mientras tanto, familiares y amigos de Samuel Thomas de Souza Rosa, víctima de 15 años, se reunieron el lunes para su funeral y entierro. La madre de De Souza Rosa se desmayó varias veces y salió de la iglesia en una ambulancia luego de la ceremonia.

“Duele mucho”, declaró a The Associated Press el tío del joven, Severino Fausto Santana. “Debía haber una puerta de emergencia. No la había. Es por eso que 10 (chicos) murieron”.

Tres jugadores permanecen en el hospital. Jhonata Ventura continúa en estado grave, mientras que Cauan Emanuel y Francisco Dyogo están en condición estable.

Al igual que muchos equipos de Brasil, Flamengo tiene sus divisiones juveniles para atraer a jóvenes promesas del deporte. Muchos de los jugadores, en particular los que residen fuera de Río, se hospedan en las instalaciones cuando entrenan.

Flamengo es considerado el club más popular de Brasil, con unos 40 millones de hinchas. Sus simpatizantes admiran tanto a su academia que los jugadores le pusieron un lema: “Flamengo forma leyendas en su casa”.