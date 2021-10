$!Cowboys ya empiezan a pensar en el Super Bowl

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Amari Cooper rechazó la sugerencia de que el triunfo 44-20 de Dallas sobre Nueva York fue aún más impresionante debido a un inicio descuidado que mantuvo a los Giants en el juego más tiempo del que deberían haber estado.

La reacción del receptor ilustra a dónde creen los Cowboys que pueden llegar tras cuatro triunfos consecutivos luego de sufrir una derrota en los segundos finales en el primer juego de la campaña ante Tampa Bay, campeón del Super Bowl.

“No necesitamos ese tipo de errores”, admitió Cooper, quien tuvo una atrapada de 24 yardas para touchdown. “Se trata de nosotros, de quiénes queremos ser, a dónde queremos llegar”.

Cooper no niega el lugar en el que se encuentra Dallas (4-1), que lidera la División Este de la Conferencia Nacional por dos juegos, antes de que el equipo viaje a Nueva Inglaterra el domingo. No importa que sea un lugar en el que los Cowboys no han estado desde la temporada de 1995.

“Cuando estás en una racha como ésta, empiezas a pensar en el Super Bowl. Esa es la realidad”, comentó Cooper. “Empiezas a desearlo más y más cuanto más cerca estás, y empiezas a preocuparte más sobre las pequeñas cosas”.

Los errores ocurrieron con dos pérdidas de balón del quarterback Dak Prescott en los dos primeros periodos. La primera fue una intercepción que detuvo la primera jugada y la segunda fue una pérdida de balón cuando Dallas se encontraba en la yarda cinco de Nueva York. Prescott se recuperó y lanzó para 302 yardas y tres touchdowns.

QUÉ FUNCIONA

Las intercepciones le siguen llegando a la defensa de Dallas. Trevor Diggs lidera a la NFL con seis y tiene al menos una en los cinco partidos. El regreso de intercepción en la yarda 45 de Anthony Brown para un touchdown casi al final extendió la racha de Dallas con encuentros con al menos dos intercepciones a nueve, remontándose a la campaña anterior.

QUÉ NECESITA AYUDA

El papel del tight end Blake Jarwin en la ofensiva sigue siendo un misterio cuando se creía que iba a proliferar en el esquema del coordinador ofensivo Kelen Moore en su retorno tras una lesión en la rodilla que lo dejó fuera desde la semana 1 del año pasado. Jarwin fue bloqueado por primera vez esta temporada ante Nueva York, mientras que Dalton Schultz, tuvo un máximo de seis atrapadas para 79 yardas.