$!Cristiano Ronaldo compra en secreto carro de 18 millones de euros, el más caro del mundo

El astro de la Juventus, Cristiano Ronaldo compró en secretoun Bugatti único en su clase de $ 18 millones de euros: el más caro de la historia.

La leyenda portuguesa ya cuenta con una de las colecciones de automóviles más extensas y caras del deporte. Pero la adquisición más reciente reportada toma el pastel y coloca su compra de un Bugatti Chiron de $ 3.9 millones en 2018 justo en el espejo retrovisor. El Bugatti se sentará en su garaje junto a los Aston Martins, Lamborghinis e incluso un Rolls Royce Phantom.

Pero la última compra de Ronaldo es, con mucho, su más extravagante. La compañía de lujo francesa construyó solo uno de los prototipos de supercoches y es un homenaje al 110 aniversario de su fundación.

Se reveló que ha habido un comprador, aunque la compañía permaneció con los labios apretados en cuanto a quién era. Pero según AS, el secreto está fuera de juego y el ex as del Real Madrid no pudo resistirse, pero escribió un cheque para tener el vehículo.