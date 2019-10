$!Dominicana alerta a la altura de Montserrat por Liga de Naciones

La selección dominicana afronta la noche del martes (7:15, CDN SportsMax) con enorme cautela a una Montserrat que dominó en la ida en septiembre, pero que perdió el partido, en dos descuidos defensivos.

Esta vez, el director técnico David González apostará la portería al veterano romanense Miguel Lloyd y ha mandado el mensaje al resto del grupo de que el mayor peligro está en los balones aéreos, responsables no solo de los dos goles en la derrota en el Blakes Football Complex de Look Out, sino que fue la principal arma de ataque de la pequeña isla volcánica.

Unos errores que tiraron por el suelo el gran trabajo que conllevó anular al principal referente de la isla británica, Lyle Taylor, un letal delantero del Charlton Athletic de la Championship (segunda división inglesa), que tiene en su historial la marca goleadora del AFC Wimbledon (44) del mismo circuito.

González llevó a Lloyd, que debutó con la selección en 2003, a la rueda de prensa de ayer, una muestra de la confianza recobrada tras dejar la portería en blanco ante El Salvador y Santa Lucía.

González ha movido a Gerard Lavergne de delantero a jugar en el medio campo como repartidor de balones, y a Ronaldo Vázquez al centro desde el extremo, lo que ha dado oxígeno a la fluidez del balón.

La selección de República Dominicana llega al partido en el Estadio Olímpico Félix Sánchez como segunda del grupo B dentro de la Liga B de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El Salvador lidera la llave con seis puntos, lo mismos que Dominicana, pero el cuadro centroamericano tiene un gol más que los quisqueyanos. Tras jugarse los seis partidos el de mejor puntuación avanzará a la Copa Oro 2021 y a la Liga A, en tanto que el segundo pasará a un repechaje para el primer evento.