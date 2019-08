Dorny Romero apunta su salida al exterior en 2020

Hasta los 14 años Dorny Romero soñaba con ser pelotero hasta que el fútbol lo flechó y cambió el guante y bate por el balón. Hoy, con 21, es de las grandes promesas del fútbol dominicano y cree que juega su último año en la isla.

El ascenso de este delantero seibano ha sido tan meteórico que el equipo Houston Dynamo, de la Major League Soccer, estuvo a punto de comprarlo al Cibao FC el mes pasado.

“No hubo buena comunicación de club a club, por eso no se llegó a concretar nada, vamos a ver qué pasa más adelante”, dijo Romero a DL. “Por un lado me deja bien parado, pero, como siempre he dicho, lo mío es trabajar y seguir trabajando”.

El mercado de fichajes de la liga estadounidense cerró el siete de agosto y a pesar de que las negociaciones se aceleraron la venta por valor de seis dígitos en dólares no se materializó.

“Para mí en ese año (2020) ya estaré fuera del país, con Dios mediante, y vamos a trabajar para eso”, dijo el autor de cinco goles en la temporada.

Una carrera que arrancó en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) con el modesto Delfines del Este en 2017, pero su talento cautivó a los directivos santiagueros y lo ficharon en 2018. Hoy es pieza clave en las aspiraciones naranjas de ganar el torneo Clausura.

Romero es titular en la sub-23 quisqueyana que sigue en la carrera por un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio y viene de jugar los 90 minutos ante Guatemala el pasado miércoles en Santiago y espera la llamada para ir a Bahrein a jugar con Emiratos Árabes Unidos, el 30.

“Este es uno de los mejores años de mi carrera, me siento muy orgulloso porque el equipo sub-23 ha dado un paso muy grande y vamos a seguir hacia el objetivo que es ir a los Juegos Olímpicos. Ahora estamos un poco más cerca y vamos a seguir trabajando como al inicio”, dice Romero.