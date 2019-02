$!El Barça mide la mejoría del Real Madrid pendiente de Messi

El Barcelona medirá el miércoles en la ida de semifinales de la Copa del Rey la mejoría del Real Madrid, pendiente de si podrá contar ante los ‘merengues’ con su capitán Leo Messi, tocado en el muslo.

La presencia del capitán azulgrana ante el Real Madrid el miércoles sigue siendo incierta, tras el golpe que sufrió en el muslo derecho en Liga el sábado.

“Imaginamos que no puede estar muy mal”, decía el sábado el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, advirtiendo, no obstante, que “si Leo esta bien jugará, y si no está bien jugará otro”.

El lunes, Messi se quedó en el gimnasio a la espera de probarse en el entrenamiento de este martes para tomar una decisión sobre la presencia del hombre más decisivo del Barça, que el sábado rescató a su equipo ante el Valencia con un doblete (2-2).

El Barça ya goleó 5-1 al Real Madrid en octubre pasado en Liga sin su capitán, pero se trataba de una situación diferente.

“En aquel momento en Liga, ellos venían en un momento un poco más complicado desde el punto de vista anímico y ahora están en un momento diferente, con más confianza, están mejor, sacando resultados y eso hace mucho”, advertía el viernes Valverde.