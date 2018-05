El Barça va a “darlo todo” ante el Real Madrid para seguir imbatido

P: Podrían convertirse en el primer equipo de la historia de la Liga que no pierde ninguno de los 38 partidos de la temporada, ¿qué supondría esta hazaña?

R: “Hay dos caras. Habríamos esperado llegar más lejos en ‘Champions’ y ¿por qué no? levantar la copa. No ocurrió y lo daremos todo la próxima temporada. Mientras, el recorrido que hemos hecho en Liga y en la Copa del Rey es algo igualmente excepcional. El entrenador (Ernesto Valverde) llegó y aportó su rigor a nivel táctico y defensivo. Somos mucho más sólidos y los resultados lo prueban, seguimos imbatidos en el campeonato, es algo bastante fuerte. Acabamos de batir el récord de la Real Sociedad de hace tiempo (38 partidos en 1979-1980) y esperamos que siga así”.

Será el ultimo clásico para Andrés Iniesta, quien ya anunció su salida del Barcelona. No ha descartado jugar en una liga fuera de Europa.

P: El Real Madrid se ha vuelto a meter en una final de Liga de Campeones. Un tercer título europeo consecutivo eclipsaría el doblete del Barça?

R: “Todavía es hipotético, no hay nada hecho”.

P: Andrés Iniesta, que ya anunció su salida del Barcelona, va a jugar su último Clásico. ¿Qué representa para este club y para usted?

R: “Es un orgullo jugar con un futbolista como él. Para mí es uno de los mayores jugadores de todos los tiempos, realmente es un ídolo dentro y fuera del terreno de juego. Tengo el mayor respeto para él. Merece todo lo mejor”.

P: Respecto a las llegadas, se habla mucho de Antoine Griezmann en el Barça la próxima temporada. ¿Le ha mandado algún mensaje con vistas a un posible traspaso?

R: “No, para nada... ¡Pero me gustaría que venga! Es un tío estupendo y un super jugador, así que siempre está bien”.

P: Está terminando su segunda temporada en el Barcelona. ¿En qué ha progresado más?

R: “¡El idioma, va mejor! (sonrisa) Creo que he progresado mucho a nivel técnico, táctico, y con la llegada del nuevo entrenador, que me ha permitido progresar a nivel defensivo, el ir a buscar más arriba (al rival), acosar, defender bien. He progresado en esos ámbitos”.

P: La selección francesa busca un lateral izquierdo fijo para el Mundial en verano. ¿Es este su año?

R: “Mi objetivo, nunca lo he ocultado, siempre ha sido estar en el grupo y participar en esta Copa del Mundo. Después, estar, jugar o no jugar, dependerá del seleccionador. Respetaré sus elecciones. Pero, está claro que cuando empiezas una competición, tienes ganas de jugar