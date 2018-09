El Brasil de Neymar se reinicia ante Estados Unidos

No hay tiempo que perder para la Seleçao de Neymar, en carrera por renovarse tras el último golpe.

Luto

Parecía que esta vez sí, que la ‘canarinha’ había aprendido de sus errores. Llegó a Rusia lanzada, casi impecable desde la llegada de Tite y decidida a culminar en Moscú su celebrada resurrección tras la debacle de 2014.

Pero, cuando se dio cuenta, todo había acabado.

Ocurrió muy rápido, en los 31 minutos que tardó la ambiciosa Bélgica en marcar dos goles y dejarla herida de muerte. Aquella noche negra en Kazán, Brasil quedó fuera del Mundial en los cuartos de final, Tite sin apenas poder hablar y Neymar hundido.

“No quería ver una pelota delante mío, no quería ver fútbol porque quería desconectarme un poco de todo. Tuve momentos de luto, de tristeza, de estar solo. No quería ver a nadie, pero la tristeza no puede durar para siempre”, confesó el ‘crack’ a la AFP semanas después.

Igual pensó Tite, que una vez reposado un poco el dolor, aceptó renovar su contrato con el objetivo de dirigir a la Seleçao un ciclo completo.

Aunque para llegar a Catar deberá superar el duro examen de la Copa América, trofeo que la ‘canarinha’ no levanta desde 2007 y en el que volverá a los escenarios del desastre de 2014.

“Jugué dos [Copas América] y sé de la dificultad. En casa tenemos que intentar ganar porque Brasil necesita volver a ser campeón”, afirmó Filipe Luis, quien reconoció haber tenido “pesadillas” durante días tras caer en Rusia.