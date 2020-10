El cambio directivo en el Barça, entre la esperanza y las dudas sobre Lionel Messi

Cuando en agosto se le preguntó por qué quería irse, Messi afirmó que "no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas".

"Leo, aguanta"

Por eso seguramente la primera misión del nuevo presidente será convencer a Messi de que siga en el club azulgrana y algunos candidatos podrían centrar su campaña en este objetivo.

En este nuevo escenario, Messi podría encontrar su salida más difícil de justificar: "Leo, es un año, y luego viene gente nueva...", le había ya pedido su compañero Gerard Piqué, según reveló el central en una entrevista con La Vanguardia.

La nueva directiva llegará en tres meses como máximo, todavía con bastante temporada para ver qué dirección tomará la nueva directiva.

A ello hay que añadir que a medida que pase la campaña, podría haber más especulaciones sobre un posible nuevo entrenador.

Cuando se le preguntó el miércoles por la noche si la renuncia de Bartomeu puede cambiar su situación, Koeman dijo: "Si cambia algo en mi situación, me lo tienen que decir".

Pero no se puede perder de vista que Koeman fue contratado en lo más hondo de la crisis, por un presidente impopular, cuando otros candidatos no estaban disponibles o no estaban dispuestos.