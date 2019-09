El Cibao abre la décima jornada ante la Universidad O&M

El Cibao FC recibirá este sábado en Santiago a la Universidad O&M en la continuación de la Liga Dominicana de Fútbol, un partido que marca el inicio de la jornada número 10 de la Liga Dominicana de Fútbol.

El compromiso será a las 6:00 p.m. El Cibao lidera el torneo Clausura con 21 puntos, así como la clasificación acumulada con 47.

Para mañana jugarán Atlético Pantoja vs Delfines del Este; San Cristóbal vs Moca; Barcelona Atlético vs Vega Real y Jarabacoa vs Atlético San Francisco. Todos los encuentros serán a las 4:00 p.m. San Cristóbal va de segundo con 21 puntos en el Clausura.

La O&M se encuentra en el penúltimo lugar del torneo con cinco puntos, con los cuales escasamente evitó el descenso, en especial por un Club Barcelona Altético que se encuentra sin puntos en el torneo Clausura.

Para el domingo habrá cuatro encuentros, todos a las 4:00 p.m.

Atlético San Cristóbal, con 16 puntos, segundo en la tabla, recibe al Moca FC, con 11 puntos en el Estadio Panamericano de San Cristóbal.

Atlético Pantoja recibe a los Delfines del Este, a las 4 de la tarde, en el Estadio Félix Sánchez.

Pantoja tiene 10 puntos, octavo de la tabla, mientras que los visitantes acumulan 14 tantos, van quinto en la clasificación.

Barcelona Atlético recibe la visita del Atlético Vega Real, en el Parque del Este.

Los locales no han marcado en el torneo Clausura, mientras que Vega Real va tercero, con 15 puntos.

El Jarabacoa FC recibe al Atlético San Francisco, en el Estadio El Condor de La Vega.

Jarabacoa tiene 11 puntos, va séptimo, mientras que los visitantes están en el noveno puesto, con 7 puntos.

Atlántico FC estará libre en la jornada 10.

Dirección de prensa Liga Dominicana de Fútbol.