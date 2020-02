$!El Nápoles frena al Barcelona en el templo de Maradona

El Bayern de Múnich prácticamente sentenció el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones tras imponerse 3-0 al Chelsea en Londres, mientras que en el otro partido disputado este martes el Barcelona salvó los muebles empatando 1-1 en Nápoles.

El Barcelona, no obstante, no tendrá que fiarse en el Camp Nou el próximo 18 de marzo ante un rival que se defiende bien y es peligroso a la contra y que, además, no podrá contar con el chileno Arturo Vidal, fue expulsado en el minuto 89 por doble amarilla.

Tampoco jugará Sergio Busquets, por acumulación de amarillas.

No fueron las únicas noticias negativas para el Barça, ya que en el descuento Gerard Piqué se lesionó en un tobillo y será duda para el Clásico ante el Real Madrid del próximo domingo.

En Stamford Bridge, el Bayern demostró mucha mas solidez que el Chelsea.

En la primera parte dominó el juego y contó con varias ocasiones para marcar, aunque el argentino Willy Caballero, que por quinto partido consecutivo dejó en el banquillo a Kepa Arrizabalaga, evitó que el marcador se moviese antes del descanso con varias atajadas de mérito (minutos 15, 26, 28 y 30).

- Conexión Gnabry-Lewandowski -

El veterano arquero, de 38 años, también tuvo algo de fortuna, como en la acción en la que Thomas Müller cabeceó una pelota al larguero (35).

Pese al dominio germano, el Chelsea contó también tuvo un buen par de acciones para ponerse por delante (Olivier Giroud en el 34 y Marcos Alonso en el 43).