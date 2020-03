$!El parón en fútbol genera dudas sobre contratos de jugadores

Está por verse si la imagen se convierte en realidad algún día, ante la creciente pandemia de coronavirus.

Silva figura entre decenas de jugadores de la Liga Premier inglesa y entre cientos de futbolistas de Europa cuyos contratos expirarán al concluir la presente campaña, el 30 de junio para ser precisos.

Pero la suspensión de la Premier y prácticamente de todas las demás ligas nacionales en el mundo no tiene una fecha clara para terminar. Y ello significa que nadie sabe cuándo concluirá realmente la campaña de fútbol 2019-2020.

Tal vez ello no ocurra siquiera en 2020.

Así que una de las preguntas más significativas durante el parón actual del fútbol gira en torno de cuándo expirarán los contratos con los futbolistas.

Por ejemplo, ¿estará Silva siquiera en el City cuando se pueda terminar esta campaña, si es que concluye alguna vez?

“Como en todos los aspectos de esta sociedad, hay una gran incertidumbre sobre lo que está por venir”, dijo James Skelland, agente de la firma YMU Sport.

Como parte de su esfuerzo para encontrar algunas soluciones en medio de una pandemia que ha provocado una de las mayores crisis en la historia del fútbol, la FIFA ha establecido un grupo de trabajo que evaluará todas las “enmiendas necesarias o excepciones temporales” en las reglas sobre el estatus de los jugadores y el periodo de transferencias que debía abrirse el 1 de julio.

Cualquier medida de emergencia buscará “proteger los contratos de los jugadores y de los clubes y ajustar los periodos de registro de los futbolistas”, indicó la FIFA.

El martes, poco después de posponer la Eurocopa de Naciones, de julio de 2020 a mediados de 2021, la UEFA anunció el establecimiento de un grupo que examinará las consecuencias de la suspensión actual del fútbol. Seguramente los contratos de los jugadores figurarán entre los temas.

Las conversaciones no serán cara a cara. Skelland consideró que ello plantea “una situación muy complicada”.

La mayoría de las temporadas en Europa se realiza del 1 de julio al 30 de junio. Algunos países nórdicos realizan sus temporadas de abril a noviembre para evitar el crudo invierno.

Los acuerdos laborales entre jugadores y clubes (incluidos los préstamos) se apegan a esas fechas, lo mismo que los convenios de transmisiones televisivas y patrocinios. Es la primera vez que las temporadas podrían sobrepasar su fecha habitual de finalización.

La UEFA manifestó su compromiso con completar las competiciones nacionales y europeas de clubes (la Liga de Campeones y la Liga Europa) para el 30 de junio. Esa meta parece más un acto de fe, pues el fútbol está a merced de una amenaza invisible que ha infectado a más de 218.000 personas en todo el mundo y que ha matado a más de 8.800.

Uno de los problemas principales que encaran los clubes es qué hacer con los jugadores cuyos contratos expiran el 30 de junio o incluso antes en el caso de los préstamos.

Svem Demeulemeester, fundador del despacho de abogados deportivos Atfield, dijo que los jugadores tienen el poder.

“Los futbolistas que no estén bajo un contrato para la temporada 2020-21 se convierten automáticamente en agentes libres desde el 1 de julio de 2020”, dijo Demeulemeester a The Associated Press.

Añadió que “serían necesarios cambios regulatorios y legales adicionales” si los clubes quieren extender algunos contratos de los jugadores durante unos días, semanas o meses.

“En la mayoría de los países, los contratos con los futbolistas son convenios de empleo, y la ley laboral sigue siendo esencialmente un asunto nacional. Extender la duración de los contratos de los jugadores mediante convenios colectivos no es tan evidente. El consentimiento individual será entonces, en mi opinión, el camino probable, y los agentes libres posiblemente se nieguen a quedarse después del 30 de junio”, dijo el abogado.

Destacó que cualquier cambio acordado por un jugador “vendrá probablemente con un costo”.

En el caso de Silva, podría estar feliz de quedarse en el City. El mediocampista de 34 años no ha firmado con otro club y, en el ocaso de su carrera, la posibilidad de ganar la Liga de Campeones durante su única campaña como capitán del equipo luce sumamente tentadora.

¿Pero qué pasa con los jugadores que quieren dejar sus clubes, o con aquellos que firmaron ya con otro equipo, como el extremo marroquí Hakim Ziyech, quien debe unirse al Chelsea el 17 de julio, una vez que deje al Ajax?

“Si un jugador sufre una lesión grave durante el periodo de extensión, ello pondría en jaque una transferencia futura, y ese futbolista podría terminar incluso desempleado tan pronto como concluya el periodo de extensión”, explicó Demeulemeester.

“Uno puede imaginar que un jugador sin contrato todavía no quiera prolongar su convenio unos días. Por otro lado, si un jugador firmó ya con un nuevo club, como es el caso de Ziyech, su nuevo club querrá pronunciarse sobre esto”.