$!El presidente del PSG es imputado por “corrupción activa” para obtener el Mundial de atletismo

Dos pagos de 3,5 millones

Convocado de nuevo el 16 de mayo por el juez Renaud van Ruymbeke, el dirigente catarí no se presentó, alegando que estaba en la final de la Copa del Emir de Catar de fútbol, por lo que fue imputado por correo, según las fuentes conocedoras del dosier.

Además, estudian la obtención de votos de miembros de la IAAF en favor de Catar para el Mundial.

En una reacción transmitida a la AFP, el abogado de Al-Khelaifi, Francis Szpiner, rechazó cualquier malversación de su cliente. Asegura que los fondos pagados por Oryx estaban “perfectamente rastreados” y que el directivo catarí “no validó ningún pago de cualquier naturaleza en relación con los hechos alegados”.

“Nasser Al-Khelaifi no era accionista ni dirigente de la sociedad Oryx en 2011. No intervino directamente ni indirectamente en la candidatura de la ciudad de Doha. Estos hechos no le conciernen”, añadió.

Además, Szpiner considera que los jueces franceses no tienen la competencia sobre estos hechos y que han prescrito.

En este dosier, alguien cercano al dirigente del PSG, Yousef Al-Obaidly, presidente del grupo de medios BeIn, fue imputado el 28 de marzo, también por “corrupción activa”.