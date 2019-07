El regreso de las campeonas Mundial de fútbol a los Estados Unidos

Muchas de las jugadoras, que celebraron la victoria el domingo en varios videos publicados en las redes sociales, llevaban gafas oscuras al saludar a los aficionados.

El ambiente de la fiesta continuó mientras las jugadoras bailaban y cantaban los himnos del grupo Queen “We Are the Champions” y “We Will Rock You”.

Las jugadoras lucieron camisetas negras con las palabras “Campeonas del Mundo” sobre cuatro estrellas para representar las cuatro victorias en Mundiales.

Luego el equipo fue conducido a un autobús en espera de ser trasladado a Nueva York, donde será honrado con un desfile el miércoles.