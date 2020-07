El VAR en el ojo del huracán a medida que termina LaLiga

Un pisotón semejante en el área contraria no supuso un penal, lo que ayudó a alimentar una polémica sobre el videoarbitraje, que arrecia especialmente desde que el Real Madrid tomó la delantera en la punta de la tabla liguera tras la reanudación del campeonato el pasado 11 de junio, con cuatro puntos de ventaja sobre el Barcelona.

"LaLiga no la vamos a ganar gracias a los árbitros ni la vamos a perder. El que no haya conseguido los objetivos debe hacer autocrítica. No hay que darle mérito a los árbitros de que el Madrid esté primero", dijo Ramos tras el encuentro el domingo.

El equipo blanco está siendo el centro de la polémica, tras declaraciones como la de presidente del Barcelona el domingo, Josep Maria Bartomeu, que parecía apuntar al equipo merengue.