$!Emiliano Salas manifestó “miedo” a bordo del avión donde iba y que desapreció

El futbolista Emiliano Salas había manifestado “miedo” a bordo del vuelo que lo trasladaba desde Nantes (Francia) hacia Cardiff (Gales) junto al piloto y a dos personas más que le acompañaban en el vuelo. Iba a iniciar entrenamientos con un nuevo conjunto.

“Hola hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos?, estoy acá arriba del avión, que parece se va caer en pedazos”, había dicho Salas en un mensaje enviado a sus padres.

El mensaje termina. ¡Papá! “Qué miedo tengo...”, no son antes señalar que “si en hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero... ya saben.

La aeronave que transportaba al jugador era de un motor y eso ha motivado que se especule sobre una falla mecánica y no del clima o problemas de combustible, “pero todo es conjeturas”, según versiones del lugar.

Esas mismas versiones consideran que pudo haber aterrizado de emergencia en el mar, “pero flota unos instantes, minutos u horas. Pero estamos hablando del canal de la mancha, donde las olas son inmensas y el clima no era el mejor” dijo, Cristian Koch, piloto de avión misionero, quien añadió que ese tipo de nave desarrolla mucha velocidad, son livianos y económicos.